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Google執行長分享愛店 台灣捲餅餐廳唯一上榜

中央社 / 台北7日電

Google地圖今天推出更新，Alphabet執行長皮查伊分享透過新功能搜集的「墨西哥捲餅」餐廳清單，唯一上榜的一家台灣餐廳，是由藝人艾力克斯所開設，店家聽聞消息後，表示很意外、驚喜。

將邁入15週年的Google地圖已有逾10億用戶，今天宣布推出新介面和產品更新，即日起，新版地圖將內建「探索」、「通勤」、「已儲存」、「貢獻」和「最新動態」5個分頁，讓使用者存取需要的功能。

在「已儲存」頁面中，目前使用者已在Google地圖上儲存超過65億個地點，使用者現在可直接在「已儲存」標籤內瀏覽所有儲存地點、尋找並規劃即將到來的旅行，並和大家分享去過且推薦的地點。

值得注意的是，Alphabet執行長皮查伊（SundarPichai）今天在個人IG頁面慶祝Google地圖15週年，並透過「已儲存」新功能，分享自己旅行各國搜集的18家墨西哥捲餅餐廳清單，該文章已獲得逾11.5萬個讚。

清單中，除了有來自美國、英國、印度、比利時、日本、韓國、巴黎等地的餐廳，也出現一間台灣餐廳，是位在台北大安區的墨西哥捲餅餐廳。

根據中央社記者詢問，這家餐廳由藝人艾力克斯開設，客源有5成以上都是外國人，聽聞Alphabet執行長欽點，並主動發布在社群上，店家表示尚未聽聞消息，但知道後相當意外、驚喜，也覺得很榮幸。

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