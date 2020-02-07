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女子體內激素分泌失調 牙齦長出「睫毛般頭髮」
人體各部分的毛髮都有它的作用，不過牙齦長毛你聽過嗎？近日在義大利有名女子，她被診斷出多囊性卵巢症候群（PCOS），這個病會造成賀爾蒙失調，導致女子的牙齦不斷長出毛髮，毛髮就像睫毛般一樣細短，若想治療此病還得靠吃避孕藥調理。
根據《太陽報》報導，義大利這名19歲女子在當時被診斷出多囊性卵巢症候群（PCOS），這是由於體內性激素失衡引起的病症，此症會造成頭髮過度生長，包含面部及身體的毛髮，連女子的牙齦裡也長出睫毛般的細小毛髮，醫生做完口腔手術後，開了避孕藥給女子，以調節她的性激素。
然而，六年後25歲的女子，因為停用處方藥回去複診，醫生發現她的牙齦裡長滿了頭髮，檢查後也發現她的下巴與脖子也有多餘的毛髮，醫生表示，由於女子嘴中有皮脂腺，因此牙齦組織能長出頭髮。
義大利福賈大學（University of Foggia）臨床牙科研究員Khrystyna Zhurakivska表示目前尚無治療多囊性卵巢症候群的方法，女子在未來只能繼續服用避孕藥，以調節賀爾蒙減輕症狀。
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