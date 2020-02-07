快訊

40輛小黃載公主號遊客自由行 司機：當時遊客未戴口罩

武漢肺炎要錢不要命？泰國「大開國門」的佛系防疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子體內激素分泌失調 牙齦長出「睫毛般頭髮」

聯合新聞網 / 綜合報導
女子因賀爾蒙失調在下巴與脖子長出毛髮。 圖擷自thesun

人體各部分的毛髮都有它的作用，不過牙齦長毛你聽過嗎？近日在義大利有名女子，她被診斷出多囊性卵巢症候群（PCOS），這個病會造成賀爾蒙失調，導致女子的牙齦不斷長出毛髮，毛髮就像睫毛般一樣細短，若想治療此病還得靠吃避孕藥調理。

根據《太陽報》報導，義大利這名19歲女子在當時被診斷出多囊性卵巢症候群（PCOS），這是由於體內性激素失衡引起的病症，此症會造成頭髮過度生長，包含面部及身體的毛髮，連女子的牙齦裡也長出睫毛般的細小毛髮，醫生做完口腔手術後，開了避孕藥給女子，以調節她的性激素。

然而，六年後25歲的女子，因為停用處方藥回去複診，醫生發現她的牙齦裡長滿了頭髮，檢查後也發現她的下巴與脖子也有多餘的毛髮，醫生表示，由於女子嘴中有皮脂腺，因此牙齦組織能長出頭髮。

義大利福賈大學（University of Foggia）臨床牙科研究員Khrystyna Zhurakivska表示目前尚無治療多囊性卵巢症候群的方法，女子在未來只能繼續服用避孕藥，以調節賀爾蒙減輕症狀。

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

愛情增溫癖好？她每日被男友餵一萬卡路里 體重目標270公斤

影／蟒蛇上身攻擊麥克風 女記者嚇得花容失色

韓YouTuber扮肺炎患者地鐵狂咳 乘客恐慌急報警

時代雜誌新刊封面 習近平戴白口罩

相關新聞

女子體內激素分泌失調 牙齦長出「睫毛般頭髮」

人體各部分的毛髮都有它的作用，不過牙齦長毛你聽過嗎？近日在義大利有名女子，她被診斷出多囊性卵巢症候群（PCOS），這個病會造成賀爾蒙失調，導致女子的牙齦不斷長出毛髮，毛髮就像睫毛般一樣細短，若想治療此病還得靠吃避孕藥調理。

下流老人悲歌！日本72和66歲兄弟皮包骨餓死

日本NHK報導，住在東京都江東區一處集合住宅的一對年長兄弟，去年12月24日耶誕夜被發現陳屍住處，死亡至少四天以上，且兩...

太空待近一年破紀錄 美國女太空人返回地球

美國國家航空暨太空總署（NASA）女太空人科克（ChristinaKoch）今天返回地球，她在國際太空站（ISS）待了將...

照顧退伍軍人的心理狀態 澳洲成立輔導委員會

退伍軍人的心理狀態也需要政府照顧！澳洲20年來有400位退伍軍人自殺，自殺率高於平均2成，女性軍人更是一般女性的2倍，因此澳洲政府5日決議成立退休軍人輔導委員會，除了退休生活的照護外，也開始著重澳洲軍人的心理健康狀態評估...

土耳其國難三連擊：雪崩、空難、敘利亞百萬難民潮

2020年的世界充滿了各種劇烈的動盪，像是土耳其在過去24小時裡，就先後遭遇了不同狀況的災禍3連擊——在土耳其東部的凡省，一場「連擊雪崩」殺死了5名民眾與33名趕來救人的警消救難隊；在伊斯坦堡的薩比哈．格克琴國際機場（SAW），一架土耳其「飛馬航空」的波音737客機在降落時衝出跑道，機身斷成三段，3人死亡179人受傷；在土耳其東南的敘利亞邊境，日前被敘利亞政府軍炸死6名士兵的土耳其大軍正憤怒地於敘國境內集結，但來自敘利亞與俄羅斯的陸空總攻擊，卻逼得超過100萬名難民，正從敘利亞反抗軍的城鎮湧入土耳其邊境。

曾逃過盜獵者追殺 肯亞超人氣長牙象去世

肯亞野生動物管理局（Kenya Wildlife Service）今天說，非洲僅存的大型「長牙象」之一、高人氣的「大提姆...

不只珍奶！日本下一波流行這款台灣味 美食家：早餐新選擇

台灣珍珠奶茶去年在日本掀起一股前所未有的熱潮，不只推出各式珍珠創意料理，網路上還出現「放手喝珍奶」、「鼻孔塞珍珠」等挑戰，讓台灣人看得目瞪口呆...

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

window.location.href="https://oops.udn.com/oops/story/6703/3850658?utm_source=udnnews&utm_medium=dai

熱門新聞

時代雜誌新刊封面 習近平戴白口罩

口罩短缺影響開工？ 鴻海自己生產

台義停飛烏龍 駐義代表揭義國電報拼錯台北

川普：美國擊斃阿拉伯半島凱達組織領導人

加拿大對台灣大選反應冷淡 前駐台代表感到失望

女子體內激素分泌失調 牙齦長出「睫毛般頭髮」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。