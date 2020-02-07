致命流感擴散 美、法死亡案例激增
因應傷亡頻傳的季節流感，法國政府宣佈病情為「大規模擴散」狀態！正當世界各國面對武漢肺炎疫情延燒，美國及法國卻受到更致命的季節性流感襲擾，其中法國光上週就有高達9000例的災情傳出，1/3是孩童，美國更是有8200人因此死亡。
一週9000人就診
根據《The Local》報導，正當世界各國面對武漢肺炎疫情延燒，法國卻受到更致命的「季節性流感」襲擾，光是上週，就有近9000位民眾因嚴重流感症狀前往急診、810名住院觀察。
據CDC美國疾病預防與管制中心報告顯示，目前國內流感死亡率約為6.7%，逾8200人因感染身亡。CDC表示，今年的季節性流感持續突變中，尚未有百分百應對的疫苗問世，但現有的疫苗能一定程度上對抗流感。
今年法國的「季節性流感」影響孩童尤其劇烈，目前感染身亡者中有3名為15歲以下的小孩、12位青壯年及11名高齡65歲以上的長者。目前因流感疫情住院觀察中的人，幾乎達1/3是5歲以下的小朋友。
流感也會致命
據《法國聯合新聞》報導，諾曼第大區官方警示民眾流感為大規模傳染病後，法國政府也跟進，宣佈季節性流感進入「大規模擴散」階段。自從去年11月病情爆發以來，共有311例病患接受密集的深度治療，26位民眾不敵流感死亡。
2019年法國共有9500位民眾因流感身亡，約200至600萬民眾因流感肆虐受到影響。法國衛生部也趕緊發出聲明表示，要求民眾加強個人衛生，「尚未接種流感疫苗者須儘速施打。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言