太空待近一年破紀錄 美國女太空人返回地球

美國國家航空暨太空總署（NASA）女太空人科克（ChristinaKoch）今天返回地球，她在國際太空站（ISS）待了將近一年時間，打破女太空人的太空飛行紀錄。

科克在太空待了328天後，於格林威治標準時間（GMT）9時12分，與歐洲太空總署（ESA）太空人帕米塔諾（Luca Parmitano）及俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）太空人斯科沃佐夫（Alexander Skvortsov），一起降落在哈薩克草原上。

今年41歲的科克，是出生於密西根州的工程師。2019年12月28日，科克在太空連續待了289天，刷新了NASA資深太空人惠特森（Peggy Whitson）寫下的女太空人單次太空飛行最久紀錄。

今年59歲的惠特森，一共執行過3次太空任務。科克在打破她的紀錄後，尊稱她是「我的女英雄」及太空計畫「導師」。她還談及自己的願望是「鼓舞下一代探險家」。

科克去年10月與NASA同僚梅爾（Jessica Meir），進行史上首次全由女性太空人執行的太空漫步，也寫下歷史。

科克於展開返回地球的3個半小時旅程前回答了記者提問。她於4日告訴美國國家廣播公司（NBC），她將會「很想念微重力」。

當科克扭身環繞國際太空站時，她微笑說道：「處在一個可隨時彈跳於天花板和地板間的地方，真的很有趣。」