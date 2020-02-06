照顧退伍軍人的心理狀態 澳洲成立輔導委員會

退伍軍人的心理狀態也需要政府照顧！澳洲20年來有400位退伍軍人自殺，自殺率高於平均2成，女性軍人更是一般女性的2倍，因此澳洲政府5日決議成立退休軍人輔導委員會，除了退休生活的照護外，也開始著重澳洲軍人的心理健康狀態評估。

退休軍人心理照護

根據《英國廣播電台》報導，澳洲總理莫里森表示，軍人在服役期間守護國民安全，在他們退伍後，應該換澳洲政府幫助他們度過難關。委員會的成立起因於2017年有退伍軍人芬利因創傷後壓力症候群自殺後，他的母親在網路上向澳洲政府提出成立退休軍人關懷委員會的連署，獲得30萬人支持。

澳洲退伍軍人自殺的比例比國內其他族群高出2成，女性更高達2倍。芬利母親表示，能夠創立委員會是聯署民眾的功勞，她非常感謝有這麼多澳洲人支持這項提案。委員會將來會跟澳洲皇家委員會有相似編制，可針對退休軍人案件傳喚、調查證人，如果有人拒絕出庭還可以將他逮捕。

現役軍人也受益

《ABC新聞網》提到，這也讓退伍軍人家庭有機會可以向國家求助。另外，在原本的退伍軍人事務部下也會設置家屬部門，協助他們有更多發聲的機會，除了退伍軍人外，他們也會照護現役軍人的身心健康。

澳洲國防部長切斯特表示，委員會成立後，會針對過去情況進行調查，在1年內向國會提出報告，此後也會持續這項措施，委員會預計可以獲得4千萬澳幣的資助。反對黨工黨雖然原本支持直接設置皇家委員會，但後來仍與執政黨妥協。

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