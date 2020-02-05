子公司破壞環境母公司善後？跨國企業難脫干係

英國礦業公司韋丹塔資源在尚比亞的的子公司，遭1,826名尚比亞居民控訴破壞當地環境。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

當子公司在其他國家造成環境傷害，母公司要負責善後嗎？近期英國的最高法院決議，尚比亞人有權利在英國對礦業公司提起告訴，並在5日舉辦首場聽證會。法國雖然通過相關法案，環團卻接近敗訴。德國也在去年發布類似法案，曾引發企業界的反彈。

英國法院接受審理

根據《德國之聲》報導，英國礦業公司「韋丹塔資源」在尚比亞的的子公司「康克拉銅礦」，遭1,826名尚比亞居民控訴破壞當地環境，並跨海對韋丹塔資源提起訴訟求償。歷時3年左右，最高法院終於在去年決議：尚比亞人有權利在英國提起訴訟，理由是尚比亞的司法系統不具相關的法律經驗，在英國才有機會伸張正義。

首次聽證會於5日舉行，尚比亞的辯護律師荷蘭表示，由韋丹塔資源的企業永續報告及年報可窺見，韋丹塔資源對於康克拉銅礦破壞當地環境的行為是知情的，所以難脫責任。國際律師斯皮爾斯強調：「今日的社會期待企業不只應對股東負責，也應涵蓋利害關係人，包含顧客、員工、供應商和當地社群。」

法國環團恐敗訴

法國則早在2017年通過《企業責任警戒法》，跨國企業若在其他國家破壞環境或侵犯人權，必須負擔起法律責任。然而《半島電視台》指出，法國和烏干達的環保團體（包含地球之友）卻在1月31日吃了敗仗，他們控告石油巨頭「道達爾」傷害烏干達的環境，但法國楠泰爾的法院卻宣稱他們沒有「能力」進行審理，應訴諸商業法庭。

對此，地球之友的發言人雷諾直言，這幾乎是宣告了道達爾的勝訴，因為商業法庭的法官通常偏向企業的立場。

《德國之聲》也指出，德國去年也通過《供應鏈法》，要求企業必須對其供應商「盡職調查」（在簽署合約之前，對交易方進行調查），但德國的發展部長穆勒坦言，企業界出現反彈的聲音。

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