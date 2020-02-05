親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陳時中忍喪母之痛衝防疫第一線 網友不捨又敬佩

別急著衝去搶！光南將發50萬片口罩 消保官確認無防疫功能

子公司破壞環境母公司善後？跨國企業難脫干係

2020-02-05 18:19台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

英國礦業公司韋丹塔資源在尚比亞的的子公司，遭1,826名尚比亞居民控訴破壞當地環...
英國礦業公司韋丹塔資源在尚比亞的的子公司，遭1,826名尚比亞居民控訴破壞當地環境。(Photo by 影片截圖)
分享

當子公司在其他國家造成環境傷害，母公司要負責善後嗎？近期英國的最高法院決議，尚比亞人有權利在英國對礦業公司提起告訴，並在5日舉辦首場聽證會。法國雖然通過相關法案，環團卻接近敗訴。德國也在去年發布類似法案，曾引發企業界的反彈。

英國法院接受審理

根據《德國之聲》報導，英國礦業公司「韋丹塔資源」在尚比亞的的子公司「康克拉銅礦」，遭1,826名尚比亞居民控訴破壞當地環境，並跨海對韋丹塔資源提起訴訟求償。歷時3年左右，最高法院終於在去年決議：尚比亞人有權利在英國提起訴訟，理由是尚比亞的司法系統不具相關的法律經驗，在英國才有機會伸張正義。

首次聽證會於5日舉行，尚比亞的辯護律師荷蘭表示，由韋丹塔資源的企業永續報告及年報可窺見，韋丹塔資源對於康克拉銅礦破壞當地環境的行為是知情的，所以難脫責任。國際律師斯皮爾斯強調：「今日的社會期待企業不只應對股東負責，也應涵蓋利害關係人，包含顧客、員工、供應商和當地社群。」

法國環團恐敗訴

法國則早在2017年通過《企業責任警戒法》，跨國企業若在其他國家破壞環境或侵犯人權，必須負擔起法律責任。然而《半島電視台》指出，法國和烏干達的環保團體（包含地球之友）卻在1月31日吃了敗仗，他們控告石油巨頭「道達爾」傷害烏干達的環境，但法國楠泰爾的法院卻宣稱他們沒有「能力」進行審理，應訴諸商業法庭。

對此，地球之友的發言人雷諾直言，這幾乎是宣告了道達爾的勝訴，因為商業法庭的法官通常偏向企業的立場。

《德國之聲》也指出，德國去年也通過《供應鏈法》，要求企業必須對其供應商「盡職調查」（在簽署合約之前，對交易方進行調查），但德國的發展部長穆勒坦言，企業界出現反彈的聲音。

【更多精采內容，詳見

英國法國德國

延伸閱讀

英前首相保鑣搭機用完廁所後忘拿配槍 嚇壞同機...

英國終於脫歐 對台灣經濟、貿易將有影響

連Hybrid都不行！英國拍板2035年全面...

電動夢：英國計畫2035年起禁止新的燃油及油...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

年輕人請家事員太奢侈？ 24歲女企業家PO文「好處太多」

2020-02-05 16:11

丹豪瑟離開R星 GTA靈魂跟著出走？

2020-02-05 18:15

郵戳證明報稅沒遲！夫婦成功討回22萬元退稅

2020-02-05 17:39

U值媒／為何有些中國人這麼自私？駐美中國記者抱怨趕封關入境紐約

2020-02-05 15:39

見人就衝上前！肺炎疫情打擊日本觀光 奈良公園鹿群餓壞了

2020-02-05 12:35

影／騙倒Google地圖 99支手機上路釀「虛擬塞車」

2020-02-05 12:25

馬來亞共產黨後代揭秘？台片《菠蘿蜜》說了什麼？

2020-02-05 11:23

變性是身障？南韓軍隊守衛國家的「健全」門檻

2020-02-05 09:51

太陽表面「沸騰」景象 新望遠鏡抓到了 史上最清楚！

2020-02-05 09:36

南韓拋棄的「變性軍人」：如何打破軍隊的跨性別仇恨？

2020-02-05 09:00

氣候暖化海水增溫 冰河融化速度快

2020-02-04 18:31

羽田機場新航線 低空飛行居民慌

2020-02-04 17:47

歷史上不可忽視的文化遺產！你不可不知的關於史卡拉歌劇院的小知識

2020-02-04 15:48

不只珍奶！日本下一波流行這款台灣味 美食家：早餐新選擇

2020-01-30 18:42

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

絕交！川普發表完國情咨文 波洛西當場撕掉講稿備份

2020-02-05 11:56

建地挖出42具遺骸！雙手都被綁在背後 恐是5世紀遺跡

2020-02-04 21:31

中國經濟若受武漢肺炎影響下滑 對「這一國」打擊最大

2020-02-04 19:34

風險胃納再起 美股早盤大漲逾400點

2020-02-04 23:00

互動降至冰點！川普拒握手波洛西撕文稿...川普國情咨文未提彈劾

2020-02-05 11:54

愛州初選結果川普壓倒性大勝 民主黨搞砸了

2020-02-05 00:37

告別喪夫悲痛 臉書營運長宣布訂婚

2020-02-04 21:35

狠心砍下妻子頭顱！他「提頭上街」還唱歌 路人全嚇傻

2020-02-04 22:18

水電工夫10天洗一次澡… 嫩妻崩潰「臭到提離婚」

2020-02-04 20:45

特斯拉股價飆漲逾125% 沙烏地主權基金悔不當初

2020-02-05 08:19

Nike率先發布預警：武漢肺炎對大陸營運將有重大影響

2020-02-05 07:30

謊稱「罹患武漢肺炎」害班機折返 網紅坦承：只是想衝人氣

2020-02-05 17:26

川普發表國情咨文：偉大的美國回來了 拒與波洛西握手

2020-02-05 11:08

網友看了影片好心留言 23歲男鬼門關前「被抖音救一命」

2020-02-05 14:05

環保少女超有用？他用一張照片 讓室友乖乖做好垃圾分類

2020-02-04 19:55

陸廠停工 全球供應鏈變色

2020-02-05 01:06

影／撕掉川普國情咨文講稿 波洛西：夠客氣了

2020-02-05 17:35

年輕人請家事員太奢侈？ 24歲女企業家PO文「好處太多」

2020-02-05 16:11

見人就衝上前！肺炎疫情打擊日本觀光 奈良公園鹿群餓壞了

2020-02-05 12:35

2000年文物出土 日驚見古老文字

2020-02-04 20:41

道瓊指數大漲408點 大陸穩市措施緩解疫情疑慮

2020-02-05 07:13

川普據悉考慮退出WTO價值1.7兆美元的政府採購協議

2020-02-05 06:49

太陽表面「沸騰」景象 新望遠鏡抓到了 史上最清楚！

2020-02-05 09:36

美股開盤續漲 道瓊指數勁揚438點

2020-02-04 23:32

OPEC+擬擴大減產...油價勁揚 估日減50萬桶產量

2020-02-05 00:35

人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點

2020-02-05 06:59

爆炸力類似廣島原子彈！美國潛艦已部署低當量長程核彈

2020-02-05 11:37

特斯拉漲不停 馬斯克身價漲不停 連貝佐斯也望塵莫及

2020-02-05 00:18

影／騙倒Google地圖 99支手機上路釀「虛擬塞車」

2020-02-05 12:25

對抗美國施壓！華為將在歐洲設立製造廠

2020-02-05 10:31

好期待~ Dyson開發出可戴式空氣清淨機 還能當耳機

2020-02-05 01:02

道瓊期指大漲逾300點

2020-02-04 20:29

川普國情咨文：反制陸「大規模盜竊美國就業」策略奏效

2020-02-05 10:58

投完才知布塔朱吉是同性戀者 美選民要求更改投票

2020-02-05 10:13

女星作證再爆性侵細節：溫斯坦似乎同時具「兩性性徵」

2020-02-05 13:32

民主黨愛州初選公布六成結果 布塔朱吉暫領先

2020-02-05 09:57

抓住世代交替時機 開發金還要收購大中華區中小型企業

2020-02-05 08:28

「無盡樂觀」 川普國情咨文 繼續走浮誇風

2020-02-05 00:44

景氣蒙塵…亞洲央行降息壓力增

2020-02-05 00:38

美國推5G先進軟體減少依賴華為 開會討論出口管制

2020-02-05 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top