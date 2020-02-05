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郵戳證明報稅沒遲！夫婦成功討回22萬元退稅

2020-02-05 17:39世界日報 編譯林梅婕／綜合報導

威斯康辛州一對夫婦因報稅日期比截止時間晚了兩天，被聯邦法官判決無法獲得7386美...
威斯康辛州一對夫婦因報稅日期比截止時間晚了兩天，被聯邦法官判決無法獲得7386美金（約新台幣22萬元）的退稅；但是本周聯邦政府重新認定，該夫婦的報稅日期並未晚於截止日，因此夫婦可獲退稅以及累積的利息。 示意圖／ingimage
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威斯康辛州一對夫婦因報稅日期比截止時間晚了兩天，被聯邦法官判決無法獲得7386美金（約新台幣22萬元）的退稅；但是本周聯邦政府重新認定，該夫婦的報稅日期並未晚於截止日，因此夫婦可獲退稅以及累積的利息。

馬克和艾倫．赫瑞森夫婦(Mark and Ellen Harrison)於2013年自行報稅，並要求展延到2013年10月15日報稅，但經過三年到2016年的10月11日，他們才將2012年的報稅單以掛號寄出。

威斯康辛西區法官康利(William Conley)根據國稅局收件的收據判定，報稅日期已經超過截止期限兩天，因此裁決赫瑞森夫婦退稅申請無效。

國稅局收到報稅單的日期是2016年10月17日，該局宣稱遲了兩天；然而本周聯邦政府律師承認，政府忽略20年前所訂定的退稅申請期限規範要點，報稅截止期限應根據寄出報稅單的郵戳日期為準，而不是國稅局收到報稅單的日期。

赫瑞森夫婦的訴訟文件中，以2000年上訴法院提出的「信箱規則」(Mailbox Rule)，及2001年財政部提出的法規為由，指出報稅文件寄出的郵戳才是判別繳交期限的標準。

赫瑞森夫婦在去年3月向法院提出訴訟，堅持兩人的報稅單和文件內容完全正確且在期限內繳交，和代表國稅局的司法部稅務處，官司纏鬥將近一年。

康利法官發現「信箱規則」後，斥責政府犯下「嚴重錯誤」，而政府律師也在最後的判決書中寫下：「對於這項失誤我們感到抱歉，也很遺憾造成司法部門資源的浪費。」

司法報稅

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