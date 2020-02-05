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年輕人請家事員太奢侈？ 24歲女企業家PO文「好處太多」

2020-02-05 16:11聯合新聞網 綜合報導

日本企業家早川五味表示，僱請家事員讓她家中煥然一新，彷彿住在旅館。圖／現代商業。
日本企業家早川五味表示，僱請家事員讓她家中煥然一新，彷彿住在旅館。圖／現代商業
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由於時代變遷，世界上有不少國家的女性都逐漸走出家庭，進入社會工作，而改變了職場的生態，同時也打破舊社會的許多習慣。近年來，日本社會便因為雙薪家庭越來越多，而衍生出了夫妻之間的家事分工等各種問題。而隨之產生的，便是名為「家事員（家事代行）」的工作，和圍繞這種工作的種種爭議。日本一名服裝設計師兼企業家早川五味（音譯，ハヤカワ五味）便在自己的部落格上寫下了自己雇用家事員的心得與感想

今年二十四歲的早川五味，從大學時代便開始僱請家事員，她坦言，在日本社會中有不少對於家事員「雇主」的刻板印象，像是「年輕人請家事員也太奢侈」或是「不會作家事的女人會嫁不出去」等。不過早川表示，跟自己這種外行人比起來，請家事員打掃的效率實在是天壤之別。而僱請家事員兩個禮拜打掃一次家裡、一次2.5小時，單月共計14774日圓（約4000元新台幣）的價格，對她而言，「也只不過是少去幾次居酒屋參加那種無意義的聚餐，就可以存下來的價錢」，讓她認為雇用家事員所獲得的好處遠遠勝過於自己打掃。

至於「不會作家事的女人會交不到男朋友、嫁不出去」這種言論更是不用多說。早川表示，自己原本就沒有想跟會以家事能力來擇偶的對象交往的打算，如果是因為這點而不敢僱請家事員的話，她反而建議女性朋友可以先試看看，說不定反而可以有效過濾掉身邊不好的男人。

至於僱請家事員所需要注意的事項，早川則建議雇主們要注意四點，分別是：

1. 事先告知希望對方完成的事

2. 事先告知禁止事項

3. 如果有希望對方完成的事情，請不要客氣，盡量告知

4. 完成後提供家事員正面意見回饋

由於家事員會盡量維持屋主原本的配置，因此早川會在家事員到家前，事先傳訊息告知哪些東西可以移動位置，交給家事員安排；而反過來說，如果有不希望對方動的東西，比如說「這個櫃子不要打開」或「這邊的衣服先不要洗」也是先告知為佳。此外，早川也建議雇主們在家事員工作結束後，可以提供他們意見上的正面回饋，不但能夠鼓勵對方，也可以讓對方理解自己所注重的部份。

職場

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