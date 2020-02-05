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見人就衝上前！肺炎疫情打擊日本觀光 奈良公園鹿群餓壞了

2020-02-05 12:35聯合新聞網 綜合報導

新型冠狀病毒疫情在日本國內擴大，觀光勝地奈良的景氣也因疫情而嚴重下降。圖／ing...
新型冠狀病毒疫情在日本國內擴大，觀光勝地奈良的景氣也因疫情而嚴重下降。圖／ingimage
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因中國大陸新型冠狀病毒疫情擴大，日本關西地區的奈良縣目前也因縣內傳出疫情，導致遊客大量減少。日媒報導自一月以來，已經有3156人取消在奈良市的住宿，奈良縣奈良市市長仲川元庸也表示，許多遊客在入住飯店或日式旅館前都會先詢問「有沒有中國客人入住？」，顯見民眾對疫情的防範程度。受到遊客減少的影響，奈良市公所原本預計於明年中開始實施的「住宿税（宿泊税）」也正在討論是否要延期實施。

而以往春節前後都會受到大批中國大陸遊客造訪的奈良公園，也受到了影響。由於中國大陸政府從1月27日起宣布禁止海外旅行團出遊，讓奈良公園的觀光產業受到了衝擊。

奈良公園的「鹿仙貝」業者表示，「中國來的遊客每天都在減少，鹿仙貝的販售額也急速下降。跟禁止團客之前相比，已經只剩下不到一半。」由於餵食的人群減少，公園內的鹿群也都在挨餓，顯得沒有精神，「他們的樣子也都跟以往不太一樣」。

「平常，鹿群都會展現出親人的一面，一邊搖著頭一邊靠近人、索討仙貝；相比之下，現在的鹿群就不像以往那麼有禮貌，只要看到人都會橫衝直撞。」

而因應疫情在日本國內擴大，奈良市的著名神社春日大社，自1月31日起也開始了特別祈願活動，希望日本國內這場因為新型冠狀病毒掀起的風波能夠盡快平息。

新型冠狀病毒武漢肺炎奈良疫情陸客

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