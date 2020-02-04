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氣候暖化海水增溫 冰河融化速度快

2020-02-04 18:31台灣醒報 記者張允慈╱台北報導

科學家發現，格陵蘭融化最快的冰河，真正的元兇是來自高溫海水。(photo by ...
科學家發現，格陵蘭融化最快的冰河，真正的元兇是來自高溫海水。(photo by Flickr)
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比起溫室氣體，高溫海水才是造成冰層崩解的關鍵！在格陵蘭的研究顯示，深洋暖流的衝擊會使冰河融化速度加快。因為海水升溫，海平面上升的速度才越發迅速，解決之道，唯有減低溫室氣體的排放量。

冰舌融化致海平面升

據《自然地科》期刊的新研究指出，高溫海水才是造成冰層融化的關鍵。為了研究冰層融化，科學家透過水下探測儀器「冰翅」，在位於北格陵蘭的Nioghalvfjerdsfjorden冰河帶，發現一個一呎寬的深洋暖流。這個暖流帶來的熱量促使冰河融化，而高溫海水融化冰的速度，比溫室氣體快很多倍。

格陵蘭的冰河融化，是全球海平面升高的主要兇手。負責領導這次研究的德國海洋學家賈寧・沙佛提出，在格陵蘭的冰河帶中，「冰舌」是主要觀察對象，冰舌是冰河與山谷冰川的延伸部分，會直接伸入海中，若冰舌因為海水融化而與原生冰河分離，就會被海水包覆，加快其融化速度。

升溫海水影響廣

《大氣科學進展》期刊公布，海水的溫度在2019年已經破了新高，比西元1981-2010的平均值還要高0.075度。要到達這個溫度，代表這25年內，海洋吸收了1368億焦耳的能量。現今海水溫度上升的速度，如同每秒向海裡投擲5~6顆原子彈，而此速度還在增加。

海水高溫會降低海水含氧量，並降低其酸鹼值，這不僅影響了生物的營養來源，更使整個海洋的生態鏈應變不及。而氣候與洋流系統也會被高溫海水影響，帶來不正常的降雨量、極端的颱風，以及更嚴重的洪災、旱災。更甚則會影響漁業漁獲量，重挫捕捉業經濟。

減低碳排才是根本

海洋溫度升高的速度，完全取決於世界對氣候變遷的作為，而降低碳排放量是當務之急。研究員約翰・亞伯拉罕更表示：「減少溫室氣體的排放，才能杜絕其他延伸的氣候問題，而這正是降低海水溫度的首要之務。」他更強調，中美兩國以及歐洲領導人對環境議題的重視，對世界關切氣候變遷的視角尤為重要。

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高溫氣候變遷低溫

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