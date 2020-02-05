城市冷知識 為什麼在這些城市喝酒犯法？

在台灣，就算是深夜起心動念，只要能找到24小時營業的便利商店，就能實現願望。原則上，不酒駕、不像電影《醉後大丈夫》的情節一樣大鬧城市，就算喝到斷片都不犯法。聯合報資料照 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尾牙續攤、心情不好、無理由突然想小酌... ...在台灣，你可以走到便利商店買酒、直接走到路邊公園喝一杯；但在某些城市，這種「隨心所欲」會讓你被開罰！

「也太想喝一杯了吧？」

在台灣，就算是深夜起心動念，只要能找到24小時營業的便利商店，就能實現願望。原則上，不酒駕、不像電影《醉後大丈夫》的情節一樣大鬧城市，就算喝到斷片都不犯法。

但不少國外城市沒那麼自由，為了避免人們過度買醉、引發社會問題，賣酒、在公共場所喝酒都另有規定。

例如俄羅斯，世界衛生組織的報告指出，由於總統普丁推行健康生活、減少酒促，便透過屏蔽酒品廣告、商店夜間禁賣酒精飲料等手段，讓國民酒精攝取量大降43%。

邊走邊喝酒？你犯法了

許多國家也規定，不能在公共場合喝酒，甚至連酒瓶都不能露出。

說到波蘭，不少人想到好喝的啤酒，但暢飲前得先守法。例如，到波蘭超市買酒時，店員會要求一定要裝在袋子裡才能帶走。

不只不能露出酒瓶，波蘭人也不能在街邊、廣場、公園等公共場所喝酒；若被發現在街頭爛醉，更可能被帶到診所接受醫學評估，直到酒醒後才能被釋放。

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而在美國，各州對於酒精飲料都各有管制。

在影集裡，有時會看到一個畫面——路人以牛皮紙袋包著酒瓶、邊走邊喝。

為什麼？

因為美國有條法律叫做「Open Container Laws」，大部分城市都限制民眾公然飲酒。至於，用紙袋包住酒瓶，也只是「此地無銀三百兩」之計，仍有機會收到罰單。

根據美國酒精飲料控制協會資料指出，堪薩斯州、田納西州與密西西比州的酒精法律最嚴格。以密西西比州的白酒和葡萄酒為例，民眾甚至只能在獲得授權的商店購買，嚴格控管酒精飲料。

超過限制時間還買酒？你也犯法了

不能買酒在路邊喝，那找朋友到酒吧可以吧？

可以，但是在部分城市，一到午夜12點，酒吧可能就關門了。

為了減少城市深夜噪音、交通事故或暴力事件，在加拿大、蘇格蘭、芬蘭、美國、澳洲的部分城市，都對酒吧營業時間有特殊規定。

在關門前，酒吧店員通常會搖鈴、閃燈或口頭提醒「最後一單（Last Order、Last Call）」，讓眾人再喝一輪，並準備收工回家。

禁酒日喝酒？你又犯法了

此外，不少國家也會特別訂下「禁酒日」。

例如泰國的酒精法規定，平日只有11點至14點、17點至24點可以買酒；而遇到佛節日、投票時段則需要「全民保持清醒」，因此全面禁賣酒精飲料。

禁酒時段，不少商店不只掛上告示，甚至會用鐵鍊綁住酒櫃，以免民眾誤買。

而投票時須要保持清醒的國家還有哥倫比亞，根據外交部駐哥倫比亞代表處資料指出，當地於總統大選投票期間實施「禁酒令」，不只不能賣，連飲用都違法，以防你全身酒氣去投票，做出不理智的選擇。

不過道高一尺，魔高一丈。

Vice報導導，由於紐西蘭泰鲁阿（Tairua）的新年期間，禁止在公共場所飲酒。因此，有些人趁著退潮時，到沿海水域的國際海域上「填海造陸」、堆出一座小沙島，還帶來滿箱啤酒，藉此逃避國內法規。

從買酒、上酒吧到喝酒，不少城市都有嚴謹的禁酒法令，以防民眾喝得酩酊大醉、上街滋事，而在台灣靠的就是各位的自制了！

「全文轉載自未來城市(為什麼在這些城市喝酒犯法？｜城市冷知識#06)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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