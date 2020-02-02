英國要建最大發電站 遭環團上訴阻止

英國政府通過燃煤機組的擴建計畫，環團因此喊告，高院已同意審理。（圖為示意圖，非該發電站）（photo by wikimedia） 分享 facebook 英國政府日前批准歐洲最大天然氣發電站的興建計畫，但旋即遭環團上訴，因此被迫暫時停工。非政府組織“ClientEarth”為了阻止德拉克斯集團將其現有的德拉克斯發電站擴建成全歐洲最大的燃氣發電站，日前向英國最高法院申請司法審查，而高院已同意審理此案，預計在2-3個月後開庭審理。

擴建後碳排無法達標

根據英國《獨立報》報導，能源公司德拉克斯集團原本計劃要在現有的德拉克斯發電站新增天然氣發電機組。若增建完成並全面運轉後，將提供3.6京瓦的電力，成為歐洲最大的天然氣發電站。

德拉克斯的增建計畫則在去年10月獲得商業、能源和產業戰略部大臣李德森的批准。相關訊息顯示，環評專家當時認為此一發電站很有可能會讓英國政府無法在自身的碳排放規劃上達標，也很容易因為未來的減排趨勢而不得不停工，並不符合效益成本，因此建議政府不要批准。

上訴成功機會高

英國《衛報》指出，此事最終受到非政府組織 “ClientEarth”的關切。“ClientEarth”主要透過法律訴訟來迫使政府或大型企業努力正視氣候變遷的問題。”ClientEarth”因此向英國最高法院提出司法審查。

“ClientEarth”的要求目前已經被高院接受，高院預計將在兩個月後開庭審理，德拉克斯的擴建計畫也因此暫時喊停。由於 “ClientEarth”過去也曾因為空汙問題三度成功控訴英國政府，且德拉克斯發電站計畫明顯與英國政府的氣候變遷政策相違背，因此這次的上訴也很有可能獲得成功。

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