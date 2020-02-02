2020年2月2日 今天…本世紀唯一世界回文日

今天(2月2日)相當特別，不僅超級盃賽事、土撥鼠日湊在同一天，也是本世紀唯一一次的回文日(palindrome)，日期從前面讀或從後面念完全一樣：2020年2月2日(02/02/2020)。

此外，今天也是2020年的第33天，今年之後還有333天，數字都是3。

波特蘭大學電機系教授伊南(Aziz Inan)表示，人們珍視少見的回文，就像是收集稀有硬幣或追逐日蝕相同的熱情；他說，上次對稱日是發生在2011年11月2日，也是八位數的對稱日期(11/02/2011)。

然而，今天的完全回文日，又更加特別。

伊南指出，在美國日曆系統通常是寫法順序是月、日、年，本世紀只有2020年2月2日的日期是八位數完全對稱，無論是先寫月，還是先寫日期，念起來都對稱。這與2011年11月2日(11/02/2011)不同，因為，在許多亞洲國家是先寫日、再寫月及年份，也就是02/11/2011。

因此，這也促使本周日的完全回文日更加跨文化，可稱為「世界完全回文日」。無論在歐洲、亞洲、美國，當日恰巧都是相同日曆日期、寫法都是2020年2月2日。

前一次發生八位數世界完全回文日是在1111年11月11日(11/11/1111)，也就是909年之前，之後還得等到2121年12月12日，才會再一次遇上界完全回文日(12/12/2121)；在此之後，下一次完全回文日將是西元3030年3月3日(03/03/3030)。