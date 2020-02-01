有窒息危險！4嬰兒搖椅緊急召回16.6萬張

四家嬰兒搖椅廠商的搖椅可能有使嬰兒窒息的風險，因此緊急召回產品。圖為被召回的產品。圖取自／CPSC網站 分享 facebook

美國消費者產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission，簡稱CPSC)宣布，四家嬰兒搖椅廠商Delta、Evenflo、Graco以及Summer Infant的搖椅可能有使嬰兒窒息的風險，因此緊急召回共約16萬6000張搖椅。

四家廠商的公開聲明表示：「我們接到來自其他廠商的回報，傾斜的搖椅可能會在嬰兒翻身時造成嬰兒窒息死亡」，但目前這四家廠商的搖椅皆尚未有嬰兒使用後死亡。

CPSC發現在自2005年開始已經有59位嬰兒被搖椅夾住窒息而死，但相關單位卻沒有任何人對嬰兒搖椅做任何安全性評估。

消費者產品安全委員會列出召回的嬰兒搖椅型號名單，消費者可連絡廠家要求退款或兌換優惠券；產品包括：

Evenflo Pillo Portable Napper

搖椅型號為12132125，售價為75元，約有3100張；消費者可到www.evenflo.com網站後點選「Product Notices & Recalls」獲得退貨資訊，或撥打800-233-5921。

Graco Little Lounger Rocking Seat

約11萬1000張，搖椅型號包括：1872034、1875063、1875102、1877160、1882081、1896313、1908957、1914283、2047734及1922809，售價約為80元。

消費者可到www.gracobaby.com網站後點選「Recall Information」獲得退貨資訊，或撥打800-345-4109。

Summer Infant`s SwaddleMe By Your Bed Sleeper

約4萬6300張，搖椅型號為91394，亞馬遜網站上售價為99元，消費者可到www.summerinfant.com網站後點選「Safety Alerts and Recall Information」獲得退貨資訊，或撥打800-426-8627。

Delta Enterprise

約5900張，召回的搖椅型號為27404-2255、27404-437、27404-758和27404-942，售價範圍介於42元至51元；消費者可到www.deltachildren.com網站後點選「Recall Center」獲得退貨資訊，或撥打800-377-3777。