大胃王比賽又奪命！老婦狂吞蛋糕慘噎死

澳洲傳統甜點萊明頓蛋糕（lamington）。圖/ BBC 分享 facebook

澳洲一名婦人日前參加當地的「國慶日大胃王比賽」，要在特定的時間內比出誰吃下最多澳洲傳統甜點「萊明頓蛋糕」。本是要歡喜慶祝的活動，沒想到因為這名婦人吃得太過急促，造成喉嚨被蛋糕噎住，儘管現場人員緊急進行搶救，婦人在送醫後仍不幸身亡。

根據《BBC》報導，這名60歲的婦人在澳洲昆士蘭赫維灣（Hervey Bay）的一間飯店中，參加了飯店舉行的大胃王比賽。這個比賽是為了慶祝上個月26日的澳洲國慶日，以當地傳統甜食萊明頓蛋糕（lamington）作為比賽的主軸。萊明頓蛋糕是澳洲的傳統美食，在蓬鬆的蛋糕體裹上一層巧克力醬，再撒上香氣濃郁的椰子粉。參賽者需在規定的時間內，比出誰吃下最多萊明頓蛋糕，就能夠獲勝。

在場的人員表示，這名婦人急促地將蛋糕塞入口中後，就呈現身體不適的狀態，比賽當時周圍有不少人圍觀為參賽者加油，當婦人出現身體不適的情況後，有人也上前為婦人緊急實施CPR。隨後醫護人員及救護車緊急到場處理，但該名婦人還是不幸離世。該飯店也在臉書上對婦人的家屬表達哀悼，並感謝救護人員緊急且專業的處理。

為了慶祝第一批歐洲人抵達澳洲，當地人將1月26日定為澳洲國慶日。常見的慶祝活動除了放煙火，就是大胃王比賽。參賽者通常都要在有限的時間下，吃下大量的萊明頓蛋糕、熱狗或是其它食物來贏得勝利。