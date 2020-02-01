韓國驚現武漢肺炎患者與醫護街頭追逐 報警後真相令人髪指

YouTuber請人假扮逃跑病患拍片引發路人恐慌（該影片已刪除）。 圖／取自韓國ruliweb討論區 分享 facebook

正當所有人都因為武漢肺炎而憂心之際，日前韓國有多名市民發現，在東大邱火車站有穿上全副裝備的疑似醫護人員，正追跟一名市民追逐。現場不少目擊者甚為恐慌，擔心逃跑者是武漢肺炎患者，於是報警求助，結果竟令人氣憤。

事發於1月29日韓國時間上午11時30分左右，多名市民於社交媒體上發布實時照片，指目睹一名戴著黑色口罩的人，被兩名全身穿著白色保護衣服的醫護人員，於東大邱火車站內追逐，情況十分緊張，亦令人擔心被追著的，就是武漢肺炎的患者。有目擊者報警求助，警察到場後，證實一切都是一名名為「Similar Boys」的YouTuber所策劃的，並將他拘捕。

YouTuber請人假扮逃跑病患拍片引發路人恐慌。 圖／取自naver 分享 facebook

網民A目擊後馬上在討論區發文：「看到一名穿著藍色羽絨服、戴著口罩的男人，被兩名穿著保護衣的人，叫著他的名字追著。我是在東大邱站正在上地面時，看到他正在往站內跑去。是甚麼情況？是確疹者嗎？」

網民B於社交媒體貼圖：「東大邱站……一名患者被防疫的人追著，一邊大叫『朴民載先生！朴民載先生！站著！』這樣…………」

網民C於社交媒體上發文：「經過東大邱站時，看見一名戴著黑色口罩的人逃跑，另有兩名穿著保護裝的人追著他。之後有一個攝影師跑來給了我一個貼紙和口罩，說是拍攝中叫我體諒一下。」

網民D更報警求助：「東大邱歷史廣場內有兩名穿著保護衣的人員和一名像一般人的男性在追逐，令人懷疑他們是因為武漢肺炎而這樣，造成混亂。我已經看到他們重覆這樣的行為4次了。」

根據韓媒報道，該名YouTuber被警方警告之後，已經被釋放了。他於1月30日韓國時間下午2點左右，在YouTube上上傳道歉影片，指日前於東大邱站的人，的確是他。他亦表示，這次的隱藏攝錄機並不是為了開玩笑，而是想令國民知道預防武漢肺炎的重要性。除此之外，影片中還包含一些當天的拍攝片段。不過，這條影片卻在上載一個小時後刪除。

該名YouTuber表示，當天有派發口罩給市民。 圖／similarboys影片截圖。 分享 facebook

事件不但引起親眼目睹的人的恐慌，還令很多韓國人陷入怒火。有網民認為，如果他是想宣傳預防意識，應該一邊派發口罩，一邊告訴路人預防的方法，而不是這樣「自己人嚇自己人」。亦有網民斥責他的行為「只為點擊率和賺錢」，「實在是不道德的做法」。除此之外，更有網民於青瓦台網站發起請願，要求政府嚴懲他。

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文章授權轉載自《香港01》