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不只珍奶！日本下一波流行這款台灣味 美食家：早餐新選擇

2020-01-30 18:42聯合新聞網 綜合報導

珍珠奶茶去年在日本掀起熱潮，有網友曾為珍奶排隊近5、6小時。圖翻攝自twitte...
珍珠奶茶去年在日本掀起熱潮，有網友曾為珍奶排隊近5、6小時。圖翻攝自twitter「Alter_despair_」
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台灣珍珠奶茶去年在日本掀起一股前所未有的熱潮，不只推出各式珍珠創意料理，網路上還出現「放手喝珍奶」、「鼻孔塞珍珠」等挑戰，讓台灣人看得目瞪口呆。不過繼珍珠奶茶後，哪一項台灣美食會接力在日本吹起流行旋風？有美食家預測，很可能是台灣的經典早餐「鹹豆漿」！

日本富士電視台節目「ノンストップ！」（NON STOP！），日前邀請擔任食譜網「クックパッド」（COOKPAD）編輯的植木優帆，預測2020年哪一項美食會在日本掀起熱潮，植木優帆表示，台灣傳統早餐「鹹豆漿」，在日本網友之間的討論度越來越高，「2019年在我們網站的搜尋頻率是2018年的11倍！」，她預測接替珍奶，下一個在日本掀起熱潮的美食就是它。

事實上，2019年就有網友在PTT上，上傳一張台式豆漿店進駐日本的照片，店門口滿滿排隊人潮，原PO表示，「繼台灣珍奶爆擊日本人之後，東京的台式早餐店也大排長龍！這是一家在五反田叫『東京豆漿生活』的台式早餐店，不過店老闆是日本人，叫田邊与志久，感覺這兩年台灣熱真的快中暑了」。

根據流行趨勢網站「BEAUTY-UPGRATE」報導，這家「東京豆漿生活」台式豆漿店，堪稱日本的永和豆漿，連燒餅油條都用台式早餐店的紙袋包裝，店內還播放中文廣播，讓人有置身在台灣的錯覺。

據了解，鹹豆漿是以醋調味，讓豆漿吃起來有豆花的口感，再加上辣油、菜脯、蝦米、油條增添風味，又辣又香是鹹豆漿的特色。美食專家植木優帆認為「容易製作又好吃，我覺得有望成為早餐的新選擇」。

台灣早餐「鹹豆漿」在日本食譜網的討論度，2019年是2018年的11倍。圖翻攝自...
台灣早餐「鹹豆漿」在日本食譜網的討論度，2019年是2018年的11倍。圖翻攝自日本富士電視台「ノンストップ！」（NON STOP！）
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鹹豆漿製作簡單又好吃，日本美食家認為是「早餐的新選擇」。圖翻攝自日本富士電視台「...
鹹豆漿製作簡單又好吃，日本美食家認為是「早餐的新選擇」。圖翻攝自日本富士電視台「ノンストップ！」（NON STOP！）
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▼日本網友試喝鹹豆漿

珍珠奶茶東京

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