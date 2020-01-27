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世界猶太人大會主席勞德：對猶太人的仇視至今尚未根除

2020-01-27 18:50德國之聲 德國之聲中文網

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世界猶太人大會主席勞德（Ronald S. Lauder）對德國《圖片報》表示，互聯網是散布仇視猶太人和種族主義的最主要場所，極有必要對其清理。他說，問題不是缺乏技術，而是「有沒有意願」。

他強調指出，在奧斯維辛集中營解放75周年的今天，種族主義和對猶太人的仇視仍舊「沒有根除」，「恰恰相反，它們還在全球各地繼續膨脹。」勞德說，奧斯維辛是「反猶主義可能導致的所有罪惡的巔峰，對此，我們必須发聲。」

猶太大屠殺的同義詞

1945年1月27日，蘇聯紅軍進入波蘭，解放了當時被德國納粹軍隊佔領的奧斯維辛集中營，7000多囚徒獲救。但他們當中有很多人不久後便死於飢餓、疾病等帶來的後遺症。

奧斯維辛後來成了全世界猶太人大屠殺的同義詞，成了人們集體記憶的一部分。僅在這個集中營，納粹殺害的囚徒就超過100萬人，其中大部分為猶太人。歐洲範圍內，約有600萬猶太人被殺害。

周一（1月27日），奧斯維辛紀念館舉辦紀念活動，包括德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）和以色列總統裡夫林（Reuven Rivlin）在內的許多國家的元首和政府首腦都將出席。上周四，他們也都蒞臨了在耶路撒冷舉行的國際猶太人人大屠殺紀念活動。施泰因邁爾在发言中明確指出德國屠殺猶太人的罪責，他許諾說，猶太人的生活方式必須得到保護。德國總統還表示，對這場災難的記憶永遠不會結束。

李魚/樂然(法新社、德新社、天主教通訊社)

本文章由德國之聲授權提供】

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