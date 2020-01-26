親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

染病台商至少接觸80人！沒戴口罩進舞廳 金芭黎全面消毒

回娘家路艱難！車多下雨擦撞多 中部國道塞車嚴重

世報攜手華資企業 首登「時報廣場」大螢幕向全球拜年

2020-01-26 09:41世界日報 紐約訊

曼哈頓時報廣場的LED電子屏，已成為許多中國品牌走向世界的窗口；這個農曆新年，北美華文媒體第一品牌世界日報、世界新聞網主辦一場別開生面的全球拜年活動，帶領數十個品牌、公司、企業，大年初一晚上在時報廣場最著名的LED大屏上向全球拜年，祝大家新的一年，萬事如意、新春愉快。

世界日報與華資企業攜手，在時報廣場向全球拜年。 記者朱紆煜╱攝影
世界日報與華資企業攜手，在時報廣場向全球拜年。 記者朱紆煜╱攝影
分享

這一彩屏賀年廣告，吸引了許多遊客的注意，紛紛駐足觀賞。兩位日本遊客表示，看到熟悉的台灣品牌和中文字突然在屏幕上出現，感到很驚奇，「原來時報廣場上竟然有中文的廣告」；另有數名中國遊客也停下腳步，把整個賀年廣告看完後，也感慨說，華人企業的實力越來越強，能登上昂貴的時報廣場大屏幕、向全世界廣而告之了。

此次參與的企業與品牌有義美、奇美、旺旺、五木、金麒麟Gold Kili、國泰銀行、友情客串、元氣森林、遇見、9 Plus KTV、功夫廚房、房產置業安迪．李團隊(The Andy Li Team)、三盛地產、德嘉世紀地產有限公司、東壹資本、TOTO IMAGES、Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City和Red Crab餐廳。

台灣廠商這次也共襄盛舉，首度站在「世界的十字路口」，與世報共同拜年，都深感興奮。以下為參與的台灣廠商：

義美公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢...
義美公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影
分享

義美公司：義美一直堅持走在「好食品的供應者」道路上。堅持的不只是美味可口的食品，更提供食品安全衛生的保證，不論是原料安全衛生、製造生產或填充包裝，都一秉提供安心食品的初衷，用心把關。義美長期關懷社會、環保和文化，並以勤儉實在的企業文化，做為永續經營的基石。

奇美公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。) 記者何卓...
奇美公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。) 記者何卓賢／攝影
分享

奇美公司：奇美食品是奇美集團下關係企業之一。來自台灣的奇美食品秉持著「傳統美食商品化」的信念，將傳統美食注入新的生命，堅持生產健康、美味、無味精、無防腐劑的幸福滋味。邁入新年之際，奇美食品更堅持對品質一貫的嚴格要求，要將幸福美食國際化，讓世界各地都能吃到品質一致、道地美味的奇美食品。

五木公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢...
五木公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影
分享

五木：五木是台灣30多年的老字號麵條品牌，生產各種規格口味的乾麵條/拉麵，並銷售到全球各地，讓僑胞在海外也能吃到最安心、最有鄉心的麵條。以「存好心，做好麵」的堅持，現代化廠房，全程無汙染送粉系統、進口高規格自動化設備、獨家黃金比例的麵條專用粉等，讓消費者安心及滿意。

旺旺公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢...
旺旺公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影
分享

旺旺：旺旺集團秉持著「緣、自信、大團結」的經營理念，立志成為「綜合消費食品王國」。旺旺連續五年獲「中國食品健康七星獎」。堅持食品安全風險管理理念，建立優秀卓越的食品安全管理體系。旺旺積極開發各類無糖、低糖、低油脂、無防腐劑的健康食品，向消費者宣導健康飲食概念，成為食品工業正能量的傳播者。

金麒麟在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／...
金麒麟在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影
分享

金麒麟Gold Kili：新加坡老字號金麒麟Gold Kili , 號稱「飲料王國」，以生產各式即沖即飲便利飲料，如咖啡、茶、麥片、薑晶等為主，其生產的系列產品是現代生活不可缺少的良伴。其具有代表性的產品包括：三合一即溶咖啡、三合一即溶奶茶、三合一即溶麥片、三合一即溶薑奶茶等。

國泰銀行在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢...
國泰銀行在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影
分享

國泰銀行：逾半世紀前，為服務美國華裔社區，國泰銀行在洛杉磯應運而生。今天，國泰分行遍佈美國九個州，近50個城市以及香港，在北京、上海和臺北設有代表處。國泰銀行是美國標準普爾中型股400指數的主要成份股，在過去五年的富比世全美銀行百強榜排名中連續位列前二十。國泰銀行，用心成就您的精彩！

時報廣場拜年春節

相關新聞

澳洲YouTuber做吸水實驗 百萬紙巾掉落泳池遭網民怒轟

2020-01-26 08:45

澳洲野火／不忍動物流離失所 6歲童做黏土無尾熊籌逾27萬美元

2020-01-26 08:22

中華文化圈怎麼過農曆新年 各國習俗一次看

2020-01-25 18:10

非洲馬利傳統偶戲 恐因衝突威脅而失傳

2020-01-25 19:50

南韓將於2020上下半年 分別發射環境衛星和新型中型衛星

2020-01-25 15:18

手機輸入「阿拉」被趕下機…達美歧視穆斯林 挨罰150萬

2020-01-25 14:20

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

熱門文章

「$4MIL」誤以為4000…移民看不懂英文 刮中1.2億被騙走

2020-01-25 13:53

美股創8月來最大單周跌幅 美國第二例確診拖累信心

2020-01-25 17:02

金正恩身邊的女人：「一人之下萬人之上」的金與正

2020-01-25 12:20

武漢肺炎引發需求疑慮 國際油價上周跌幅創逾一年最大

2020-01-25 17:24

日本食品大廠砸重金 要改變味精的壞名聲

2020-01-25 22:17

美國女記者指控蓬佩奧 訪問後罵F開頭髒話

2020-01-25 22:31

英國王室新生兒 吸金功力不同凡響

2020-01-25 17:36

澳洲YouTuber做吸水實驗 百萬紙巾掉落泳池遭網民怒轟

2020-01-26 08:45

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top