世報攜手華資企業 首登「時報廣場」大螢幕向全球拜年

曼哈頓時報廣場的LED電子屏，已成為許多中國品牌走向世界的窗口；這個農曆新年，北美華文媒體第一品牌世界日報、世界新聞網主辦一場別開生面的全球拜年活動，帶領數十個品牌、公司、企業，大年初一晚上在時報廣場最著名的LED大屏上向全球拜年，祝大家新的一年，萬事如意、新春愉快。

世界日報與華資企業攜手，在時報廣場向全球拜年。 記者朱紆煜╱攝影 分享 facebook

這一彩屏賀年廣告，吸引了許多遊客的注意，紛紛駐足觀賞。兩位日本遊客表示，看到熟悉的台灣品牌和中文字突然在屏幕上出現，感到很驚奇，「原來時報廣場上竟然有中文的廣告」；另有數名中國遊客也停下腳步，把整個賀年廣告看完後，也感慨說，華人企業的實力越來越強，能登上昂貴的時報廣場大屏幕、向全世界廣而告之了。

此次參與的企業與品牌有義美、奇美、旺旺、五木、金麒麟Gold Kili、國泰銀行、友情客串、元氣森林、遇見、9 Plus KTV、功夫廚房、房產置業安迪．李團隊(The Andy Li Team)、三盛地產、德嘉世紀地產有限公司、東壹資本、TOTO IMAGES、Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City和Red Crab餐廳。

台灣廠商這次也共襄盛舉，首度站在「世界的十字路口」，與世報共同拜年，都深感興奮。以下為參與的台灣廠商：

義美公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影 分享 facebook

義美公司：義美一直堅持走在「好食品的供應者」道路上。堅持的不只是美味可口的食品，更提供食品安全衛生的保證，不論是原料安全衛生、製造生產或填充包裝，都一秉提供安心食品的初衷，用心把關。義美長期關懷社會、環保和文化，並以勤儉實在的企業文化，做為永續經營的基石。

奇美公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。) 記者何卓賢／攝影 分享 facebook

奇美公司：奇美食品是奇美集團下關係企業之一。來自台灣的奇美食品秉持著「傳統美食商品化」的信念，將傳統美食注入新的生命，堅持生產健康、美味、無味精、無防腐劑的幸福滋味。邁入新年之際，奇美食品更堅持對品質一貫的嚴格要求，要將幸福美食國際化，讓世界各地都能吃到品質一致、道地美味的奇美食品。

五木公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影 分享 facebook

五木：五木是台灣30多年的老字號麵條品牌，生產各種規格口味的乾麵條/拉麵，並銷售到全球各地，讓僑胞在海外也能吃到最安心、最有鄉心的麵條。以「存好心，做好麵」的堅持，現代化廠房，全程無汙染送粉系統、進口高規格自動化設備、獨家黃金比例的麵條專用粉等，讓消費者安心及滿意。

旺旺公司在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影 分享 facebook

旺旺：旺旺集團秉持著「緣、自信、大團結」的經營理念，立志成為「綜合消費食品王國」。旺旺連續五年獲「中國食品健康七星獎」。堅持食品安全風險管理理念，建立優秀卓越的食品安全管理體系。旺旺積極開發各類無糖、低糖、低油脂、無防腐劑的健康食品，向消費者宣導健康飲食概念，成為食品工業正能量的傳播者。

金麒麟在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影 分享 facebook

金麒麟Gold Kili：新加坡老字號金麒麟Gold Kili , 號稱「飲料王國」，以生產各式即沖即飲便利飲料，如咖啡、茶、麥片、薑晶等為主，其生產的系列產品是現代生活不可缺少的良伴。其具有代表性的產品包括：三合一即溶咖啡、三合一即溶奶茶、三合一即溶麥片、三合一即溶薑奶茶等。

國泰銀行在「世界十字路口」曼哈頓時報廣場的LED電子屏上向大家拜年。 記者何卓賢／攝影 分享 facebook

國泰銀行：逾半世紀前，為服務美國華裔社區，國泰銀行在洛杉磯應運而生。今天，國泰分行遍佈美國九個州，近50個城市以及香港，在北京、上海和臺北設有代表處。國泰銀行是美國標準普爾中型股400指數的主要成份股，在過去五年的富比世全美銀行百強榜排名中連續位列前二十。國泰銀行，用心成就您的精彩！