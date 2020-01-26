澳洲YouTuber做吸水實驗 百萬紙巾掉落泳池遭網民怒轟

紙巾當然要找吸水度強的，不過最近一位澳洲爆紅YouTuber拍片實測紙巾吸水度時卻遭受網民炮轟。他於片中使用百萬張紙巾嘗試吸光泳池內的水，但最終不但失敗，數百卷紙巾亦因為已濕水只能掉棄，大批網民怒批其行為浪費資源，更指在山火發生這段期間做出這樣傷害環境的行為，無疑是雪上加霜。

澳洲爆紅YouTuber（Tyler Oliveria）拍片實測百萬張紙巾的吸水度而遭受網民炮轟。（「Tyler Oliveria」YouTube片段截圖） 分享 facebook

泰勒Tyler Oliveria是澳洲當紅YouTuber之一，其粉絲人數高達60.8萬。他因經常拍出千奇百趣的實測片而引來熱議，近日他的頻道內上載一條以「百萬張紙巾能夠吸乾泳水嗎？（Can 1,000,000 Paper Towels Absorb A Swimming Pool?）」為題的片段，不料惹來網民炮轟。

泰勒於片中解釋，早前他於「抖音」拍搞笑片，片內的他不慎倒瀉水杯內的水到泳池內，於是急忙找紙巾鋪在水面上吸水，結果引來超過1100萬人次點擊觀看。

因為這條片段，他忽發奇想究竟要多少張紙巾才可以吸光泳池內所有的水，最後上網訂購共百萬張紙巾進行實測。泰勒計算出泳池總共能承載2.5萬加侖（約9.4萬公升）的水，他與朋友逐張紙巾撕開放入泳池，但發現水位完全沒有改變，最終他直接把紙巾逐卷拋入泳池，瞬間形成一片「紙巾海」。

最終泰勒量度結果時發現其實水位只比一開始時下降了約1英吋（約2.54厘米），證明測試失敗。但所有紙巾已吸水之餘，已拆爛的包裝紙更堆成小山丘一樣，只能全部拋進垃圾箱，泰勒又用煙花把它們燒光。

片段引來網民關注，大批網民怒指泰勒的實測完全無意義又造成大量浪費，更批評他在山火期間不幫忙之餘，更在傷害環境，是不要得的行為。因為收到大量惡評，泰勒後來向網民致歉，表明自己拍攝時沒有想清楚，並向澳洲紅十字會捐贈1000澳幣（約5320港元）以作補償，更呼籲網民一同捐款救助在山火中受影響的人及動物。

Tyler於片內使用百萬張紙巾嘗試吸光泳池內的水，但最終不但失敗，數百卷紙巾亦因為已濕水只能掉棄。（「Tyler Oliveria」YouTube片段截圖） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》