澳洲野火／不忍動物流離失所 6歲童做黏土無尾熊籌逾27萬美元

持續受山火蹂躪的澳洲，眾多動物被燒傷或失去棲息地。美國麻薩諸塞州欣厄姆（Hingham）一名6歲男童為喚起外界對火災的關注，以及拯救野生動物，從本月中開始發起網上眾籌，親手製作黏土無尾熊送贈捐款者，縱使活動在周日（19日）已結束，但至今仍有好心人響應捐款，暫時籌得逾27萬美元（約210萬港元）。

6歲的科利（Owen Colley）在家人協助下用低溫陶泥製作無尾熊公仔，並發起眾籌。（gofundme圖片） 分享 facebook

澳洲袋鼠島原被視為南澳省最知名的野生動物棲息地，惟在連月山火摧殘下，估計島上5萬隻無尾熊中有一半死亡。遠在美國的男童科利（Owen Colley）得知澳洲災情後，立即向家人表示希望出一分力；他在媽媽協助下，用低溫陶泥製作無尾熊，並在眾籌網站「Go Fund Me」設立專頁，向捐款超過50美元的人送出黏土無尾熊。

科利的媽媽表示，平均每隻「無尾熊」需花3至4分鐘捏出五官和身體，再放到焗爐內大約17分鐘以便成形。眾籌活動於今月11日開始，並已於周日（19日）結束，未料網民反應踴躍，即使他們一家宣布不會再派發黏土無尾熊後，至周六（25日）仍收到大批捐款，目前已籌得約27萬美元（約210萬港元），遠遠超過一開初定下的5000美元目標。

科利一家決定將捐款轉贈致力提供受災動物住所的「南部海岸野生動物救援」（Wildlife Rescue South Coast）。他媽媽接受傳媒訪問時稱，雖然兒子年僅6歲，但非常希望其他人同樣能了解更多澳洲山火，尤其是同齡的小朋友。

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文章授權轉載自《香港01》