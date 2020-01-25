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南韓將於2020上下半年 分別發射環境衛星和新型中型衛星

2020-01-25 15:18中央社 首爾25日專電

圖為阿利安5型火箭。 歐新社
圖為阿利安5型火箭。 歐新社
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南韓科技部和航空宇宙研究院近日表示，政府今年上半年和下半年將把自主研製的人造衛星各一顆送上太空

南韓聯合新聞通訊社報導，根據科技部和航空宇宙研究院的消息，「千里眼2B」號衛星將於2月19日在南美洲法屬圭亞那（French Guiana）太空中心由「阿利安5型火箭」（Ariane 5）發射升空。

千里眼2B號將在升空約一個月後在3.6萬公里高空進入靜止軌道，10月開始採集赤潮、綠藻災害等海洋環境資訊，明年起觀測顆粒物等大氣環境，並將相關資訊傳回地面。衛星覆蓋從日本到印尼北部及蒙古國南部的廣大地區，有望為東北亞空氣污染源研究提供佐證。

報導說，下半年，南韓500公斤級新一代中型衛星1號將由俄羅斯「聯盟2」號發射升空。這顆衛星將在497.8公里的高度服役4年。航空宇宙研究院已將500公斤級衛星標準的相關技術轉讓給企業，由民間接手後續研製工作。

報導說，明年下半年，「阿里郎6號」和「阿里郎7號」多功能衛星將飛向宇宙執行觀測任務。

南韓明年2月和10月將發射自主研製的「世界號」（Nuri）運載火箭。這型三級火箭長47.2公尺、重200噸，可將1.5噸的衛星送到600到800公里高的低地球軌道。

南韓火箭太空

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