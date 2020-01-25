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手機輸入「阿拉」被趕下機…達美歧視穆斯林 挨罰150萬

2020-01-25 14:20世界日報 編譯樊蕙／綜合24日電

達美航空(Delta Air Lines)因為將三名穆斯林乘客趕下飛機，挨罰5萬元(美金，下同；約合新台幣150萬元)。

達美航空因將已獲准搭機的三名穆斯林乘客趕下飛機，挨罰5萬元。(美聯社)
達美航空因將已獲准搭機的三名穆斯林乘客趕下飛機，挨罰5萬元。(美聯社)
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聯邦運輸部24日公布的合意處分令(Consent Order)中稱，該公司否認曾在兩起分別的事件中針對三人差別對待，但也同意公司本應以不同方式因應狀況。

運輸部稱，該公司趕乘客下機的行為，涉嫌違反了反偏見法規，並要求該公司為涉及事件的機師空服員、以及客服人員提供文化敏銳度訓練。

其中一起事件2016年7月發生在巴黎，一名乘客告訴空服員說，她覺得有兩位乘客讓她感到緊張，其中一名女子戴著頭巾，而且根據乘客描述，其中一名男子當時正在手機上安裝東西；空服員說，她走過去查看發現，男子在手機簡訊裡打了好幾次「阿拉」。

根據機長要求，該公司主管與安全人員在機艙外與兩人面談；根據合意令，達美公司安全官員通報，這兩人是美國公民，正要回到位在辛辛那提的家，也「沒有重大安全疑慮」，獲准搭機；但機長仍拒絕讓兩人回到機上，兩人只能隔天另行搭機。

運輸部說，這兩人本來可以獲准搭機，卻因為「宗教看法」而被拒。

另一起事件發生在五天後的荷蘭阿姆斯特丹；多名空服員與乘客針對一名穆斯林乘客提出申訴，但副駕駛員認為該名男子沒有任何異常，達美公司安全辦公室也說他的紀錄沒有疑慮。

飛機當時準備飛往紐約，機長卻將飛機折返，讓該名男子與其行李下機，還搜查他座位周邊；運輸部說，該男子稍後搭機前沒有接受額外的檢查，表示他先前被趕下機是因為歧視因素。

「美國伊斯蘭關係委員會」(CAIR)對罰款金額提出質疑；達美公司去年賺進近48億元。

空服員穆斯林機師達美航空

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