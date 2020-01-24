太空烤餅乾竟需要2小時 是地球的6倍

太空人在國際太空站烤巧克力豆脆片餅乾，烤一片餅乾需耗時2小時，遠高出地球上20分鐘烘焙時間。圖／NASA 分享 facebook

太空人上個月在國際太空站烤巧克力豆脆片餅乾，兩週前抵達地球。出爐成品看來與一般餅乾大致無異，但烤一片餅乾需耗時2小時，遠高出地球上20分鐘烘焙時間。

餅乾到底嚐起來味道如何呢？現在還沒人知道。

這些餅乾目前仍分別密封在烘焙用的袋子內，並裝在航太容器中，冷凍在休士頓地區的實驗室。餅乾兩週前隨著美國太空探索科技公司（SpaceX）的太空艙落地，這是首次在太空以原料烘烤食物。

打造烤箱的團隊原本估計在太空上，需要的烘焙時間會不太一樣，但沒想到居然烤那麼久。

德州太空科技開發商Nanoracks經理墨菲（Mary Murphy）說：「雖然還有很多需要研究的地方，才能弄清楚是什麼造成這樣的差別，但這個成果還是很酷。」她並說：「總之，我認為以第一次實驗來說，這已經很棒了。」

Nanoracks位在美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心（Johnson Space Center）附近，他們打造出測試版小型電力烤箱，去年11月他們將烤箱送上太空站，而5個冷凍生麵團早早就在太空站了。

義大利籍太空人帕米塔諾（Luca Parmitano）是去年12月烤餅乾的主廚，當他用無重力烤箱（Zero GOven）一個接一個烤餅乾時，也透過無線電加以描述。

第1片餅乾在烤箱以溫度攝氏149度烤了25分鐘，但完全沒烤熟。他在烤下兩片餅乾時，將時間調長一倍，但情況似乎未見改善，結果還是不怎麼樣。

第4片烤了兩小時才終於成功。

帕米塔諾透過無線電說：「所以這次我的確烤出些焦糖色。」並說：「我無法告訴你餅乾是否完全烤熟，但毫無疑問看起來已經不像生麵團了。」

帕米塔諾將烤箱溫度調到最高攝氏163度，並花130分鐘烤第5片餅乾，他表示，成品更加成功。

Nanoracks和紐約新創公司無重力廚房（Zero GKitchen）合作完成這項實驗，他們正考慮用無重力烤箱進行更多實驗，並生產更多能在太空使用的電器用品。