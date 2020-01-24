為聲援香港抗議者 「國殤之柱」矗立丹麥國會外

2020-01-24 04:01 德國之聲 德國之聲

由丹麥藝術家高智活（Jens Galschiot）創作的一座8米高銅制雕像"國殤之柱"（Pillar of Shame）周四起豎立在丹麥國會大樓外，以聲援香港示威者。

高智活以創作多座"國殤之柱"著稱，這座最新的雕像以香港抗爭為主題，以黑色為主色調，雕塑造型中融入了香港示威者的典型元素，比如頭盔、眼罩、防毒面具等等。該雕像預計在丹麥國會大樓門前展出三個月。

雕像底座部分還有一副白色標語，寫著"丹麥支持香港"（Denmark stands with Hong Kong）。在雕像矗立儀式舉行前一天，高智活告訴德新社記者，這一藝術作品是"為支持人權和世界公正以及環境发展而发聲"。

一些丹麥政黨代表，包括丹麥選擇黨（The Alternative），還有人權組織大赦國際丹麥分部都對香港示威者表示支持。即將離任的選擇黨主席埃爾貝克（Uffe Elbaek）表示，必須要和香港人民保持團結，這很重要。

據香港"立場新聞"報道，高智活還表示自己曾與社運人士交流，得知西方國家的支持對於香港抗爭者來說十分重要，因此他創作這一雕像，向世界发出訊息。

這位丹麥藝術家曾在1997年創作一尊以1989年六四事件為主題的"國殤之柱"，現在矗立在香港大學黃克競大樓平台。高智活表示，他目前在中國處於被封禁狀態。

除了與六四事件和香港抗議運動相關的這兩座雕像之外，高智活還創作過另外四座紀念其他國家死難者的"國殤之柱"雕像，分別位於意大利、墨西哥、巴西和德國柏林。

雨涵/苗子（德新社等）

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