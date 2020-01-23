親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

亞航空姐「公主抱」鼻插管乘客下機 執行長讚：了不起

2020-01-23 16:59聯合新聞網 綜合報導

亞航地勤空姐公主抱起鼻插管乘客，獲執行長費南德斯（Tony Fernandes）...
亞航地勤空姐公主抱起鼻插管乘客，獲執行長費南德斯（Tony Fernandes）的稱讚。圖擷自Instagram
分享

亞洲航空公司執行長費南德斯（Tony Fernandes）近期在網上分享一張機上照片，只見照片中的空姐公主抱起一位鼻插管的女性乘客，護送對方下機，費南德斯稱讚她說到「這就是普通和偉大的差別」，對此許多網友讚聲連連，表示這位空姐做得很好，甚至還有連鎖健身中心負責人說要贊助這位空姐一年的健身會費。

費南德斯17日在個人Instagram分享這一故事，他寫道「這就是普通與偉大的差別，蒂娜（Tina）」是古晉的偶像之一，亞航的精神在於蒂娜這種傑出人士，這位女士在想念家人時需要一點愛和擁抱」，而費南德斯也特別強調這位空姐是地勤人員，而非空勤組員，事情曝光後，蒂娜也出面解釋，說到這位女性乘客當時在醫護人員陪同下搭機飛往古晉，當護送這位乘客上救護車時，對方哭喊著要找家人令她不捨，除了想到自己的爸媽外，也提醒大家要多陪伴家中父母。

對於蒂娜的善行，不少網友也紛紛留言，「用心服務，我完全被感動了」、「謝謝蒂娜用友善的精神為他人服務，亞航你有一個好組員」、「她好強壯，繼續做下去」、「哪裡來的力氣啊」、「自豪地為客人服務」。除此之外，馬來西亞連鎖健身中心「Level Up Fitness」負責人肯尼（Kenny Sia）也在下方留言讚許蒂娜，並表示願意提供她一年的健身會費。

不過也有網友批評說到不該讓地勤人員或空姐抱起乘客，「地勤人員不應這樣做以保護自己免受傷害，亞航應為殘疾人或老年人準備必要的工具或設施。」

空姐亞航地勤Instagram

延伸閱讀

年菜7菜1湯超澎湃！正妹人妻貼實品照 老公失...

「爸你有高興麼～」星宇首航張國煒感性發文 3...

星宇「綠色乖乖」求保庇 包裝寫3序號原因曝

基隆開不成健身館？網：「我錯了大隊長」真的錯...

相關新聞

南韓軍中「變性戰士」：現役軍人能不能接受跨性別手術？

2020-01-23 12:00

馬丘比丘遭遊客破壞 秘魯裝監視器防再犯

2020-01-22 22:10

大馬3歲童IQ142 成英國高智商俱樂部最年輕成員

2020-01-22 21:03

紀念主顯節 2萬信眾至約旦河受洗

2020-01-22 18:49

並非樣樣便宜！國外作家曝去好市多別買「4樣商品」

2020-01-22 18:16

地球最古老隕石坑在這！有助解釋「雪球地球」大解凍

2020-01-22 17:07

小男孩傻盯女子胸部 肯德基廣告挨批「性別歧視」急道歉

2020-01-22 14:12

台人進東歐教堂「1舉動」犯大忌 小禎驚：會被罰到破產

2020-01-16 19:56

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

並非樣樣便宜！國外作家曝去好市多別買「4樣商品」

2020-01-22 18:16

繳回英王室頭銜…為何哈利吃3大虧？算給你聽

2020-01-23 10:00

安全氣囊瑕疵 豐田本田共召回610萬輛汽車

2020-01-22 20:44

澳洲C-130型消防飛機失事 3名美籍機組員證實身亡

2020-01-23 15:01

意外直播到槍擊案 女子連中3槍後還對鏡頭燦笑比手勢

2020-01-22 21:34

澳洲華裔網紅假扮骨折 免費升等國泰商務艙引網友炮轟

2020-01-23 10:56

梅根教哈利認識真實世界 適應新生活很開心

2020-01-22 22:12

終於不再變了！英上議院通過法案 本月31日正式脫歐

2020-01-23 11:49

大馬3歲童IQ142 成英國高智商俱樂部最年輕成員

2020-01-22 21:03

一次比一次貴！川普二訪達沃斯花1.2億 為女兒多花百萬

2020-01-22 17:59

武漢肺炎會終結美股漲勢嗎？關鍵要看這一點

2020-01-22 19:20

川普再轟聯準會：若不升息美將成長近4% 道瓊多一萬點

2020-01-22 18:28

川普預計27日宣布擴大旅遊禁令 傳緬甸等7國入黑名單

2020-01-23 11:09

彈劾川普開審 封殺證人 陳述改6天48小時

2020-01-22 23:47

要來硬的！川普關稅要脅 貿戰瞄準歐洲車

2020-01-22 23:47

印度山羊長詭異人臉 當地人視為「神的化身」

2020-01-23 11:54

影／訪耶路撒冷教堂動氣 馬克宏要以國維安「出去！」

2020-01-23 14:14

紐奧良飯店倒塌月餘 罹難者曝屍照瘋傳

2020-01-23 13:07

韓經濟回神 最糟時期已過

2020-01-22 23:58

哈利表哥竟然以王室身份拍廣告賺人民幣 惹罵聲

2020-01-23 15:04

性侵6女驚人細節曝光 淫魔：我有很棒律師

2020-01-23 13:04

國會高票贊成 希臘選出史上第一位女性總統

2020-01-22 21:37

馬丘比丘遭遊客破壞 秘魯裝監視器防再犯

2020-01-22 22:10

10年前遭誤判入獄 ！她籌備婚禮 再度穿上獄服

2020-01-22 17:41

Uber傳已將Uber EATS服務轉讓在地競爭對手Zomato 交易金額為3.5億美元

2020-01-23 09:13

德國納稅人為中共外宣買單？孔子學院再引質疑

2020-01-22 20:45

特斯拉市值 衝破千億美元

2020-01-22 23:58

特斯拉市值創新高 馬斯克進帳500億美元邁出第一步

2020-01-23 13:12

賓士母公司因為這件事 去年獲利可能再砍15億歐元

2020-01-22 23:20

ASML看好記憶體市場復甦 淡化出貨中國執照更新疑慮

2020-01-22 21:17

暴風女律師艾維納提 拒住古茲曼牢房

2020-01-22 17:46

川普和范德賴恩討論貿易協議 尋求降低美歐緊張

2020-01-22 21:11

亞航空姐「公主抱」鼻插管乘客下機 執行長讚：了不起

2020-01-23 16:59

年輕人夢想工作 未來可能不存在

2020-01-23 11:20

英國脫歐協議獲上議院通過 為月底前順利脫歐鋪路

2020-01-23 11:16

日助越燃煤發電 環境大臣提質疑

2020-01-22 18:46

Netflix海外事業 大躍進

2020-01-22 23:58

紀念主顯節 2萬信眾至約旦河受洗

2020-01-22 18:49

特斯拉市值破千億美元 馬斯克可望獲巨額獎勵

2020-01-23 12:33

台北布拉格締結姊妹市後 海南航空停飛捷克首都

2020-01-23 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top