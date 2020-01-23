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拆開包裝紙後要打結？他一個動作 曝露日本人習慣

2020-01-23 17:48聯合新聞網 綜合報導

一名日本網友將拆封後的包裝紙打了一個結，沒想到這樣的動作，卻令外國同事感到相當驚...
一名日本網友將拆封後的包裝紙打了一個結，沒想到這樣的動作，卻令外國同事感到相當驚訝。圖取自／Twitter
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打開糖果餅乾後，你會怎麼處理手上的包裝紙呢？日前，一名日本網友將開封後的包裝紙打了個結，沒想到一個簡單的動作，卻令身旁的外國同事震驚不已。遂後，該名日本網友將此事分享到網路，詢問「將包裝紙打結」究竟是日本人的習慣，還是只是少部分的案例？

一名長居在美國的日本網友分享，一日開會時，他隨手將吃完的包裝紙打了個結，正巧被一旁的外國同事看見，外國同事對此感到相當新奇，更提到以前同住的日本室友也做過類似的行動，便好奇的詢問他，「這是每個日本人都會有的習慣嗎？」

原PO對此也感到相當驚訝，他在貼文中寫道，「自己是因為有祖父的教導，才會有將包裝紙打結的習慣」，不確定是不是所有日本人都會這麼做，他便將此事分享到推特，詢問網友是否也會這麼做。

貼文引起日本網友討論，網友認為「將包裝紙打結」是多數日本人都會有的習慣，「幾乎都會這麼做，因為想把垃圾變的小一點」、「常常無意間就做了，因為包裝紙散開的話，會有一種很髒亂的感覺」、「我也會把包裝紙綁起來，這樣垃圾才能變小，也比較方便收拾」，也有人有不同看法，「我也會這麼做，但我不是把它打結，而是折起來」、「看情況而定，如果附近有垃圾桶可以直接丟掉，就不會另外去打結」。

日本網友也推論，會有這樣的「打結習慣」，可能源自於日本的摺紙文化，以及「不給他人添麻煩」的民族性。網友留言表示，「就某種意義上，也許是摺紙文化的證明呢…」、「日本人從小就會玩折紙，所以手比較靈巧，而且從小就被教導不要給他人增加負擔、要保持整潔，所以才會有這樣的習慣吧」。

根據日本網友發起的投票，多數日本人都有將包裝紙打結的習慣。圖取自／Twitter
根據日本網友發起的投票，多數日本人都有將包裝紙打結的習慣。圖取自／Twitter
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網友推測，會有「將包裝紙打結」的習慣，可能源自於日本的摺紙文化。圖取自／Twit...
網友推測，會有「將包裝紙打結」的習慣，可能源自於日本的摺紙文化。圖取自／Twitter
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