紀念主顯節 2萬信眾至約旦河受洗

約旦河被認為是耶穌受洗的地方。(Photo by young shanahan on Flicker un-der Creative Commons license) 分享 facebook

紀念耶穌降世接受約翰洗禮,上週有超過2萬人到聖地的約旦河受洗。上週末,估計有2萬名來自全世界的信徒前往約旦河,藉由浸泡在水中象徵重生,正式受洗成為基督徒。這次朝聖活動是從1月開始,共有5個基督教派在約旦河舉行洗禮式。

應許之地

據《基督徒頭條網》報導,世界各地信徒是為了紀念主顯節,也就是東方三博士探訪嬰兒耶穌的時候,而約旦河也是被基督徒認為是當年施洗約翰幫耶穌洗禮的地方,同時也是以色列人越河進入應許之地與先知以利亞升天的地方。耶利哥地區主管葛拉斯指出,「隨著活動的舉行,我們看到觀光業也開始蓬勃發展並刺激了經濟。」

以色列不僅歡迎外國信徒前往當地,也呼籲信徒能與猶太人成為和平使者。以色列總統李佛林表示,「就像反猶太偏見不是基督徒行為,反基督徒偏見也不是猶太人的作風,但今年再次很遺憾,基督徒依舊在中東地區被殺,純粹只是本身的信仰。耶路撒冷必須身為各宗教之間和平與和諧的楷模。」

信眾要避開危險

他也指出,每年至聖地觀光的基督徒都在增加,光去年就有90萬朝聖者到修道院之地(Land of the Monasteries)朝聖。不過,當地政府也呼籲信徒要避開在洗禮地附近的修道院之地,因為當地仍留有六日戰爭遺留的地雷未全部清除。

據《莫斯科時報》報導,至於在俄羅斯,本月19日當地也有東正教信徒紀念主顯節而在寒冷的氣候下泡進冷水受洗,這項儀式近年來並開始吸引非信徒加入,因為民眾認為快速浸泡到冰水有益健康。

莫斯科市政府指出,今年約有12.5萬人參加主顯節施洗儀式,當地並設置了46處地點,俄國全國則有3,900處。對此,俄羅斯東正教會則呼籲民眾不只是將浸水當作沐浴,而是一種信仰行為。

【更多精采內容,詳見 】