親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

強化防疫！移民署停發武漢團入境許可

武漢肺炎疫情蔓延 華航宣布停飛2月10日至27日「台灣-武漢」6航班

並非樣樣便宜！國外作家曝去好市多別買「4樣商品」

2020-01-22 18:16世界日報 編譯樊蕙╱綜合報導

好市多賣場屢出熱賣商品，但國外有作家認為，有4樣東西她不會買。圖／法新社
好市多賣場屢出熱賣商品，但國外有作家認為，有4樣東西她不會買。圖／法新社
分享

作家卡拉‧巴舍爾(Karla Bowsher)逛量販店好市多(Costco)時，有些東西她從來不買，因為她發現即使量購，並不是每一樣商品都是最低價。以下是她根據自家消費習慣，從不在好市多買的商品：

1.穀片

不論家庭成員早餐愛吃何種穀片，假如偏好一般知名品牌，你可能在好市多找到低於其他商店的價格。然而連鎖超市沃爾瑪(Walmart)以及連鎖廉價超市Aldi，都有自家品牌的穀片，種類與知名品牌雷同；巴舍爾精打細算後發現，自家愛吃的幾種穀片，都比在好市多買到的更便宜。

Aldi的穀片價格比沃爾瑪更實惠，沃爾瑪自家品牌Great Value穀片包括Crunchy Nuggets等多項產品。

2.保鮮袋

由於巴舍爾的家庭大量使用透明夾鏈塑膠保鮮袋，她計算過幾種尺寸的保鮮袋價格，發現沃爾瑪Great Value品牌總是最划算。巴舍爾比價後發現，她常逛的好市多賣的Ziploc品牌三明治保鮮袋，價格比Great Value品牌高出約10%；而保鮮袋越大或越精緻，價格差距就越大。

3.垃圾袋

巴舍爾家裡有一個垃圾桶需要使用特大號垃圾袋，容量約在25到30加侖，最好是有拉繩的垃圾袋。她比價後發現，好市多自有品牌Kirkland Signature的33加侖垃圾袋，每個要價比Aldi超市Boulder品牌最便宜的30加侖垃圾袋，貴了2.5分錢，相當於Aldi超市的垃圾袋便宜13%。

4.洗髮乳

基本款的Suave每日深層清潔洗髮乳(Suave`s Daily Clarifying Shampoo)，每瓶容量30盎司，在沃爾瑪要價不到2元；好市多自有品牌Kirkland Signature的滋潤洗髮乳(Kirkland Signature Moisture Shampoo)，每瓶容量33.8盎司，要價卻高出好幾倍。但巴舍爾還是會在好市多購買潤髮乳。

品牌好市多沃爾瑪Costco

延伸閱讀

最爆炸年貨戰地！好市多到打烊時間 人龍仍滿滿...

好市多又有沙發客霸佔販賣物？ 一看竟是超資深...

貓奴狂搶～好市多「粉紅色盒子」大熱　網：一出...

95%來自好市多 媽媽貼出神級「便當圖鑑」網...

相關新聞

小男孩傻盯女子胸部 肯德基廣告挨批「性別歧視」急道歉

2020-01-22 14:12

紀念主顯節 2萬信眾至約旦河受洗

2020-01-22 18:49

地球最古老隕石坑在這！有助解釋「雪球地球」大解凍

2020-01-22 17:07

阻醉父施暴 16歲女兒挺身護母慘遭淋汽油燒至毀容

2020-01-22 09:29

小布高喊安妮絲頓吸引注意 金童玉女終於同框

2020-01-21 20:01

台人進東歐教堂「1舉動」犯大忌 小禎驚：會被罰到破產

2020-01-16 19:56

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

熱門文章

被問「會想念哈利與梅根嗎？」 卡蜜拉愣了一下這樣說

2020-01-21 19:50

小布高喊安妮絲頓吸引注意 金童玉女終於同框

2020-01-21 20:01

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

2020-01-22 10:01

川普稱美經濟正前所未有地繁榮 專家拿出這數據狠打臉

2020-01-21 23:22

伊朗國會議員懸賞9千萬元 盼有人能行刺川普

2020-01-21 21:20

川普對陸加徵關稅 不鬆口

2020-01-21 23:28

小男孩傻盯女子胸部 肯德基廣告挨批「性別歧視」急道歉

2020-01-22 14:12

向歐洲開戰！ 川普用對付中國招數 威脅對歐洲車課關稅

2020-01-22 10:43

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top