並非樣樣便宜！國外作家曝去好市多別買「4樣商品」

好市多賣場屢出熱賣商品，但國外有作家認為，有4樣東西她不會買。圖／法新社 分享 facebook

作家卡拉‧巴舍爾(Karla Bowsher)逛量販店好市多(Costco)時，有些東西她從來不買，因為她發現即使量購，並不是每一樣商品都是最低價。以下是她根據自家消費習慣，從不在好市多買的商品：

1.穀片

不論家庭成員早餐愛吃何種穀片，假如偏好一般知名品牌，你可能在好市多找到低於其他商店的價格。然而連鎖超市沃爾瑪(Walmart)以及連鎖廉價超市Aldi，都有自家品牌的穀片，種類與知名品牌雷同；巴舍爾精打細算後發現，自家愛吃的幾種穀片，都比在好市多買到的更便宜。

Aldi的穀片價格比沃爾瑪更實惠，沃爾瑪自家品牌Great Value穀片包括Crunchy Nuggets等多項產品。

2.保鮮袋

由於巴舍爾的家庭大量使用透明夾鏈塑膠保鮮袋，她計算過幾種尺寸的保鮮袋價格，發現沃爾瑪Great Value品牌總是最划算。巴舍爾比價後發現，她常逛的好市多賣的Ziploc品牌三明治保鮮袋，價格比Great Value品牌高出約10%；而保鮮袋越大或越精緻，價格差距就越大。

3.垃圾袋

巴舍爾家裡有一個垃圾桶需要使用特大號垃圾袋，容量約在25到30加侖，最好是有拉繩的垃圾袋。她比價後發現，好市多自有品牌Kirkland Signature的33加侖垃圾袋，每個要價比Aldi超市Boulder品牌最便宜的30加侖垃圾袋，貴了2.5分錢，相當於Aldi超市的垃圾袋便宜13%。

4.洗髮乳

基本款的Suave每日深層清潔洗髮乳(Suave`s Daily Clarifying Shampoo)，每瓶容量30盎司，在沃爾瑪要價不到2元；好市多自有品牌Kirkland Signature的滋潤洗髮乳(Kirkland Signature Moisture Shampoo)，每瓶容量33.8盎司，要價卻高出好幾倍。但巴舍爾還是會在好市多購買潤髮乳。