地球最古老隕石坑在這！有助解釋「雪球地球」大解凍

《自然通訊》期刊22日刊登研究指出，澳洲西澳省內陸的亞拉布巴隕石坑是世上已知最古老隕石坑，年代至少約22億年，撞擊當時可能還讓地表脫離冰河期。但經歷長期侵蝕風化，亞拉布巴隕石坑現已變得非常平坦，無法用肉眼觀察撞擊結構和原始大小。畫面翻攝：The Conversation/Google Earth 分享 facebook

《自然通訊》期刊（Nature Communications）21日刊登一份研究，指澳洲西澳省內陸的亞拉布巴隕石坑（Yarrabubba crater）是世上已知最古老隕石坑，年紀至少約22億年、相當於地球一半，撞擊當時可能還造成全球大解凍，讓地表脫離冰河期。

亞拉布巴隕石坑於1979年被發現，距離伯斯約600公里。經歷長期侵蝕風化，現已變得非常平坦，無法用肉眼觀察撞擊結構和原始大小。科學家此前根據磁場數據推估，整個隕石坑直徑應有約70公里。

澳洲科廷大學（Curtin University）研究團隊利用同位素分析法，發現隕石坑岩石含有的細小「鋯石和獨居石（monazite）」，經小行星撞擊造成的「衝擊」再結晶，產生有如樹木年輪的結構。研究指獨居石晶體含有微量鈾，因鈾會以恆定速度衰變至鉛，能藉此估算時間流逝。

研究團隊推估亞拉布巴隕石坑的年代，可比之前更精確定在約22.29億年前，較超過20億年的南非弗里德堡隕石坑（Vredefort Dome）還要早至少2億年，也恰好對應早期「雪球地球」（Snowball Earth）時期結束、一連串古冰期消亡的時間點。直到約4億年後，冰川沉積物才又出現在岩石之中。

科學家此前相信，地球曾有過數次「雪球地球」時期，整個地表大都被冰雪覆蓋，直到冰蓋在某個時間點融化，整個行星才快速變暖。

研究團隊透過電腦模型模擬，算出撞擊亞拉布巴的小行星，撞上覆蓋地球的一公里厚冰蓋，釋放大量水蒸氣，可能有助氧氣剛出現、還沒形成複雜生命的「元古代」（Proterozoic era）地表變暖，造成「行星氣候出現顯著改變」。研究團隊承認，沒有足夠的同一時間模型，難以全面驗證此一推論，但主張值得進一步研究。

「西澳省地勢非常古老，讓我們對當地感興趣，但沒料到（亞拉布巴隕石坑）會這麼古老。」科廷大學授柯克蘭（Chris Kirkland）表示：「其他地方絕對可能會有更古老的隕石坑等待發掘。但…必須趕在被侵蝕殆盡之前，否則就會失去早期的地球歷史。」