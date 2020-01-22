親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

武漢肺炎「數字非常可怕」 抗SARS專家：台灣關鍵期在此時

直播／武漢肺炎疫情最新進度 疾管署說明

小男孩傻盯女子胸部 肯德基廣告挨批「性別歧視」急道歉

2020-01-22 14:12聯合新聞網 綜合報導

肯德基新推出的廣告，兩個男孩盯著女子胸部的情節遭到性別團體批評。圖擷自YouTu...
肯德基新推出的廣告，兩個男孩盯著女子胸部的情節遭到性別團體批評。圖擷自YouTube
分享

速食業龍頭肯德雞近日因一支廣告而引發爭議，影片內容描述一名女子對著車窗整理儀容，裡頭的小男孩則盯著女子胸部不放，被性別團體批評「物化女性」。肯德基也在週二公開道歉，強調該支廣告並沒有要加深刻板印象的意思。

路透》報導，肯德基新推出的15秒廣告中，一名女子穿著清涼，對著一台汽車的窗戶調整自己的上衣。接著車窗突然搖下，兩個男孩盯著女子的胸部。為化解尷尬，女子說出廣告詞：「是不是有人提到肯德基？」這支影片過去三週在電視上播放，並被放到澳洲肯德基的YouTube網站。

性別團體「集體吶喊（Collective Shout）」批評肯德基的廣告「退步回陳舊的性別觀念」，意圖物化女性來取悅男性。集體吶喊認為廣告當中性別歧視的觀念傷害女性。並呼籲抵制肯德基。

對此肯德基南太平洋分公司百勝餐飲集團發言人公開致歉，說明這支廣告並沒有要強化性別刻板印象的意圖，「對於任何人被我們最新的廣告冒犯，我們深表歉意。」

截至目前，肯德基的新廣告在YouTube上獲得超過60萬次觀看，並且有兩千多人表示喜歡。即便這支廣告受到性別團體批評，還是有部分觀眾認為這支廣告的呈現方式是種「幽默」，肯德基公司不需為此道歉。

肯德基性別歧視廣告

延伸閱讀

花1000多元買二手沙發 墊子掀開竟藏有12...

驚悚！少年潛水手臂被卡住 四肢變藍紫色慘死

泰男中600萬彩券辭工作 半年後下場超慘

悲劇！兩家庭為省嫁妝「互嫁女兒」 2女童慘遭...

相關新聞

阻醉父施暴 16歲女兒挺身護母慘遭淋汽油燒至毀容

2020-01-22 09:29

小布高喊安妮絲頓吸引注意 金童玉女終於同框

2020-01-21 20:01

斯里蘭卡聚集雙胞胎 有望踢下台灣刷新世界紀錄

2020-01-21 14:57

表情痛苦 梵谷自畫像是真的

2020-01-21 14:09

悲劇！兩家庭為省嫁妝「互嫁女兒」 2女童慘遭對方虐死

2020-01-21 12:32

專家證實 梵谷露出痛苦表情的自畫像為真跡

2020-01-21 11:40

U值媒／換角度看翁山蘇姬 緬甸羅興亞人權問題

2020-01-21 10:51

台人進東歐教堂「1舉動」犯大忌 小禎驚：會被罰到破產

2020-01-16 19:56

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00
看更多

熱門文章

荷包當年被黛妃榨乾 查理恐因哈利手頭再度變緊

2020-01-21 16:45

被問「會想念哈利與梅根嗎？」 卡蜜拉愣了一下這樣說

2020-01-21 19:50

小布高喊安妮絲頓吸引注意 金童玉女終於同框

2020-01-21 20:01

川普稱美經濟正前所未有地繁榮 專家拿出這數據狠打臉

2020-01-21 23:22

伊朗國會議員懸賞9千萬元 盼有人能行刺川普

2020-01-21 21:20

川普對陸加徵關稅 不鬆口

2020-01-21 23:28

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

2020-01-22 10:01

武漢肺炎引發恐慌拋售？ 分析師提點如何趨吉避凶

2020-01-21 17:26

向歐洲開戰！ 川普用對付中國招術 威脅對歐洲車課關稅

2020-01-22 10:43

彭博：蘋果擴大向台積電下單 以滿足iPhone 11強勁需求

2020-01-22 09:57

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

阻引渡孟晚舟 律師辯非雙重犯罪

2020-01-22 00:19

阻醉父施暴 16歲女兒挺身護母慘遭淋汽油燒至毀容

2020-01-22 09:29

川普出席達沃斯論壇 自賣自誇美國經濟「我們又贏了」

2020-01-21 22:45

俄國密探偽裝水電工 企圖竊聽達沃斯論壇內容被逮

2020-01-21 22:45

武漢肺炎 衝擊亞股

2020-01-22 02:05

風波暫告一段落 哈利飛加拿大享天倫之樂

2020-01-21 18:19

超可愛！柴犬主人創蜜柑身長計算法 日網友爭相模仿極像邪教儀式

2020-01-22 09:09

陸駐美大使：企圖阻擋中國實現統一的勢力 不可能得逞

2020-01-22 10:38

川普說與習近平「彼此相愛」 第二階段談判即將展開

2020-01-21 19:45

再拿數據佐證！童貝里籲：有效因應氣候危機時間不多了

2020-01-21 17:36

閨密梅根淡出王室 小威廉絲澳網記者會拒答

2020-01-21 20:35

金正恩前往祖父百歲女戰友靈堂吊唁 宣揚白頭山精神

2020-01-21 17:10

川普政府鎖定生育觀光 美簽證規範將出現變動

2020-01-21 16:36

斯里蘭卡聚集雙胞胎 有望踢下台灣刷新世界紀錄

2020-01-21 14:57

數位稅爭議停火 美法免除貿易戰

2020-01-22 00:41

美財長米努勤：美中第二階段協議將再取消部分關稅

2020-01-21 19:44

iPhone 11稱霸美國年底購物季 成為最暢銷iPhone機型

2020-01-21 22:28

影／童貝里在台下！川普達沃斯批氣遷「末日預言家」

2020-01-22 13:26

彭博8周砸了2.4億美元廣告費 導致全美廣告價飆升

2020-01-21 15:58

北韓批美國不談非核化 揚言將不遵守停止核試承諾

2020-01-21 22:13

州長工作哪家強？共和黨州長最受歡迎

2020-01-21 16:10

免疫研究新發現 英團隊：可望治療所有癌症

2020-01-22 01:04

洗澡像置身雲中 這款蓮蓬頭竟讓庫克一試成金主

2020-01-21 23:43

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

瑞士阻幣值攀升 避險天堂陷危機

2020-01-21 19:05

中共給柏林自由大學一教授職位出資 校友呼籲澄清

2020-01-21 21:16

「總統和3K黨盟友…」 白登迄今最強烈用詞

2020-01-21 15:44

美籲中加入核武對談 北京無動於衷

2020-01-22 10:39

天外飛來橫禍！ 少年脖子遭尖嘴怪魚刺穿

2020-01-22 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top