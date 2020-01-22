小男孩傻盯女子胸部 肯德基廣告挨批「性別歧視」急道歉

肯德基新推出的廣告，兩個男孩盯著女子胸部的情節遭到性別團體批評。圖擷自 YouTube 分享 facebook

速食業龍頭肯德雞近日因一支廣告而引發爭議，影片內容描述一名女子對著車窗整理儀容，裡頭的小男孩則盯著女子胸部不放，被性別團體批評「物化女性」。肯德基也在週二公開道歉，強調該支廣告並沒有要加深刻板印象的意思。

《路透》報導，肯德基新推出的15秒廣告中，一名女子穿著清涼，對著一台汽車的窗戶調整自己的上衣。接著車窗突然搖下，兩個男孩盯著女子的胸部。為化解尷尬，女子說出廣告詞：「是不是有人提到肯德基？」這支影片過去三週在電視上播放，並被放到澳洲肯德基的YouTube網站。

性別團體「集體吶喊（Collective Shout）」批評肯德基的廣告「退步回陳舊的性別觀念」，意圖物化女性來取悅男性。集體吶喊認為廣告當中性別歧視的觀念傷害女性。並呼籲抵制肯德基。

對此肯德基南太平洋分公司百勝餐飲集團發言人公開致歉，說明這支廣告並沒有要強化性別刻板印象的意圖，「對於任何人被我們最新的廣告冒犯，我們深表歉意。」

截至目前，肯德基的新廣告在YouTube上獲得超過60萬次觀看，並且有兩千多人表示喜歡。即便這支廣告受到性別團體批評，還是有部分觀眾認為這支廣告的呈現方式是種「幽默」，肯德基公司不需為此道歉。