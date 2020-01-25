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中華文化圈怎麼過農曆新年 各國習俗一次看

2020-01-25 18:10聯合新聞網 綜合報導

各國過新年都有不同習俗，小心別踩了禁忌。圖／聯合數位文創提供
各國過新年都有不同習俗，小心別踩了禁忌。圖／聯合數位文創提供
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在中華文化圈裡，農曆新年是最重要的日子，各國哪些禁忌千萬不能碰，除了禁忌外又有哪些事情非做不可，8國都有不同慶祝的方式，讓你一看就懂。

日本：

日本人會在年前辦年貨及大掃除，與台灣新年類似，而日本忘年會也是特別活動之一，表示忘記一年的辛苦與尾牙雷同，日本新年必吃食物為年糕，象徵堅韌與希望，另外日本新年最著名的節目為紅白歌唱大賽，大家會一起守在電視機前面慶祝新年。

韓國：

南韓新年慶祝活動集中在除夕到初二，除夕當天晚上南韓人會團聚吃年夜飯，初一時會穿上傳統服裝韓服祭祖，祭祀結束後才能吃第一餐-米糕湯，並依照輩分拜年，給壓歲錢及贈禮。而北韓人也會過新年，習俗與南韓相似，但慶祝規格必須低於北韓領導人生日。

越南：

越南農曆新年又稱元旦節，國定假日從除夕到初五，是越南人心中最隆重的節日，與台灣文化不同的是，越南人會在大年初一祭祖，祭拜後就是發壓歲錢習俗，最後家人們會一起吃方形粽子，並坐在地上寫春聯，越南人認為靠近大地可以去除身上的疾病。另外，越南新年代表裝飾品為象徵避邪之物的桃花、象徵幸運的金橘盆栽與祭祖用的五果盆。

泰國：

泰國傳統新年即為潑水節又稱宋干節，每年4月13-15日，泰國人認為水是純淨的象徵，因此他們必須要新年早起沐浴，並將佛像請出來浴佛，每年泰國潑水節都會湧入世界各地的遊客，好玩的潑水節也吸引大家共襄盛舉。

潑水節。圖／泰國觀光局提供
潑水節。圖／泰國觀光局提供
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印尼

印尼過年最著名的就是齋戒月，每年齋戒月在回曆第9個月，每天白天回教徒不得抽菸、飲酒、賭博、性行為等行為，藉此體驗先知的艱苦傳道與信仰意志，這是回教徒人生必通過的挑戰，當齋戒月結束，印尼人會聚在一起慶祝，就像農曆新年吃團圓飯一樣。

馬來西亞：

馬來西亞相當重視農曆新年，在過年前一兩個月大街上就能感受新年氣氛，過年必吃食品為肉乾和年餅，在大年初一時有宗教信仰的馬來西亞人要吃素，初二到親戚家拜年，初三、初四有戲曲表演，過年氣氛相當熱鬧。

新加坡

新加坡過年習俗眾多，除了吃年夜飯、發壓歲錢外，還有「撈魚生」，他們會將不同顏色的蔬菜切絲，並加上魚片跟醬子，餐桌上的人一起撈起魚生，再搭配「撈起撈起」的吉祥話，這個儀式也象徵越撈越旺。

菲律賓

菲律賓過新年有許多與華人不同的習俗，像是要準備12個圓形水果，代表著12個月的繁榮，還有在午夜時發出噪音趕走厄運，因此家家戶戶都會在12點放煙火或是按車喇叭，另外，如果小朋友想要再長高，就必須要跨年時跳起來，跳的越高長的越高。

看完各國新年習俗，哪國讓你大開眼界，哪個習俗又讓你躍躍欲試呢？尊重習俗才會好運搶搶滾，讓你升官又發財。

齋戒月春節印尼拜年菲律賓新加坡

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