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櫻花妹海外度假半夜接到電話嚇死 結局超展開

2020-01-26 20:20聯合新聞網 綜合報導

友梨佳入住的房型外觀。圖/女子SPA！
友梨佳入住的房型外觀。圖/女子SPA！
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很多人都會選在年底或春節假期出國旅行放鬆心情，但就有一名日本女子在度假時遇上超驚恐的意外事件。明明是獨自1人旅行的她，卻在半夜時接到陌生男子的電話，讓她嚇到整晚都無法入眠。到了隔天，女子赫然發現了驚人的真相，原來電話那頭竟是他。

根據《女子SPA！》報導，來自日本的31歲女子友梨佳，平常在印尼的首都雅加達工作，某天她決定獨自前往峇厘島度假。通常友梨佳跟友人一同出遊都會入住高級飯店，但因為這次只有自己出來度假，友梨佳便決定入住一晚僅3000日圓（約新台幣900元）的三星級飯店。雖然價格低廉，但空間寬敞、獨棟的房型讓友梨佳感覺很不錯。

但友梨佳卻萬萬沒想到，入夜後發生了一件恐怖的事情。原本已在房內休息的她，突然間接到一通電話，電話中傳來陌生男子的聲音，他用英文說到：「你現在在做什麼呢？現在去你房間可以嗎？」這讓自己待在房間裡的友梨佳驚慌失措，不知該如何是好的她急忙把電話掛了。友梨佳開始思考，這個男生是誰、是從別的房間打過來的嗎？但友梨佳回想起早上在飯店內看到的客人們，各個都出雙入對，不像是會有陌生男子突然搭訕別人才對，讓害怕的友梨佳整晚都難以入睡。

直到隔天，友梨佳前往飯店櫃檯要叫計程車去海灘時，她隱約聽見一個莫名熟悉的聲音。原來昨晚打電話到她房裡的竟是飯店前台的工作人員，帶有當地腔調的英文發音讓友梨佳印象深刻。得知自己被工作人員騷擾的友梨佳，氣到吃不下飯，她決定隔海請朋友喬裝成自己的男友，在這名工作人員面前打一通「愛的電話」下馬威。

事實上，峇厘島當地男子搭訕日本女性已不是一天兩天的事，但讓友梨佳感到意外的是，竟然連飯店的工作人員都不例外。民眾在把握春節假期出國旅行時，務必要小心自身安全，以防遭竊賊或有心人士侵犯。

峇里島雅加達印尼

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