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春節好天氣結束！未來這兩天 北台灣低溫恐下探至12度

別只去日韓！地中海島國氣侯佳 春節旅遊最棒城市在歐洲這3處

2020-01-26 18:30聯合新聞網 綜合報導

不少人春節假期都選擇出國度假。圖/ingimage
不少人春節假期都選擇出國度假。圖/ingimage
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新的一年想好要去哪裡旅行了嗎？今年別再將目光放在台灣人最常去的日本、韓國等東北亞國家，日本旅行作家嵐洋一就推薦了3個適合春節旅遊的歐洲城市，包括葡萄牙的古城波多、地中海島國馬爾他以及義大利西西里島的巴勒莫。

根據《SPA！》報導，來自日本東京的旅行作家嵐洋一（嵐よういち）表示，很多人都認為冬天的歐洲天氣濕冷，屬於旅遊淡季，且因距離遠、機票較為昂貴，因此不會將歐洲納入春節旅行的選項裡。但嵐洋一認為，冬季的歐洲魅力十足，希望民眾能把握春節假期到歐洲旅行。

首先是葡萄牙的第二大城波多（Porto），這裡距離首都里斯本車程約2個小時，是葡萄牙最大的港口。空氣中瀰漫著酒香，由海水與河水孕育而成的舊城波多，有著歷史古城的滄桑之美，獨特的魅力讓波多近年來成為熱門的旅遊城市。民眾可以漫步在杜羅河沿岸的鵝卵石步道，感受這座城市的寧靜與慵懶。必訪的景點路易一世大橋，橋體分為上下2層，上層供地鐵行走、下層則是車輛專用，上下層都設有人行道，從橋上眺望而下的景色相當美麗。

葡萄牙第二大城波多是一歷史古城，物價實惠，近年來成為人氣的歐洲旅遊城市。圖/in...
葡萄牙第二大城波多是一歷史古城，物價實惠，近年來成為人氣的歐洲旅遊城市。圖/ingimage
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座落在地中海上的島國馬爾他共和國（Republic of Malta），有歐洲後花園之稱，四季宜人的氣候讓這裡成為歐洲人的度假勝地。馬爾他共和國因為地理位置極佳，過去是兵家必爭之地，16世紀時為了抵抗鄂圖曼帝國，在首都瓦萊塔建造了聖埃爾莫要塞，現在則是知名景點「國立戰爭博物館」所在之地。兔肉料理是馬爾他的招牌料理，嵐洋一也推薦大家可以嚐嚐看兔肉特別的口感。

地中海島國馬爾他共和國，地理位置重要，過去是兵家必爭之地。圖/ingimage
地中海島國馬爾他共和國，地理位置重要，過去是兵家必爭之地。圖/ingimage
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最後則是義大利西西里島的第一大城巴勒莫（Palermo），融合拜占庭、伊斯蘭、諾曼3個風格的建築，這裡被譽為是「世界上最美麗的伊斯蘭城市」。部分建築也帶有阿拉伯國家的色彩，像是知名景點「諾曼王宮（Palazzo dei Normanni）」，是11世紀時古歐洲民族諾曼征服此處後所建立的阿拉伯宮殿，也是歐洲現存最古老的宮殿。

義大利西西里島的第一大城巴勒莫，有世界上最美麗的伊斯蘭城市之美譽。圖/ingim...
義大利西西里島的第一大城巴勒莫，有世界上最美麗的伊斯蘭城市之美譽。圖/ingimage
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義大利葡萄牙春節地中海

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