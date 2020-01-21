悲劇！兩家庭為省嫁妝「互嫁女兒」 2女童慘遭對方虐死

阿富汗驚傳互虐女童事件，真相讓外界惋惜。示意圖／本報資料照片 分享 facebook

過去曾有「童養媳」習俗，將未成年的女孩賣到另個家庭，待該家庭男孩長大時就與女孩正式完婚，而在阿富汗也有類似習俗稱「badal」，有些家庭為了省嫁妝費，會趁自家女兒年幼送時嫁到對方家中，阿富汗就有2個家庭互嫁女兒，豈料其中一名女童遭丈夫殺害，女童家人得知後為了報復，也殺了新娶的幼年媳婦。

根據《france24》報導，事情發生在兩年前，當時阿富汗警方發現女性屍體，經查後發現該名女性名為哈米亞（Hameya）年齡約7-10歲，原來哈米亞與另名女童被家人以「互嫁女兒」方式交換，雙方家人為了省嫁妝費，讓兩位年幼女童到對方家當媳婦。

豈料，女童嫁到哈米亞家中不久就被丈夫殺害致死，女童的家人也就是哈米亞的丈夫知道後十分生氣，他為了報復開始對哈米亞進行虐待，不停毆打哈米亞，最終哈米亞也被丈夫虐死，本來是互嫁女兒的好意，演變成2位年幼女童遭對方家庭虐死。

警方表示，哈米亞的丈夫大約是20-30歲，且在娶哈米亞前就有一名妻子。「童婚」在貧窮人口眾多又父權主義的阿富汗地區十分常見，雖然當地法律規定，合法結婚年齡男性為18歲、女性為16歲，但聯合國兒童基金會的報告中發現，至少三分之一的阿富汗女性在18歲前就結婚了，該國嚴重的社會問題也引起國際關注。