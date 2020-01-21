回憶殺！Netflix也可以看到「龍貓」了

影音串流平台Netlix下個月開始上架吉卜力工作室旗下的動畫電影，讓全球各地（美國、加拿大和日本除外）的影迷都能大飽眼福。吉卜力工作室的代表人物正是日本知名動畫導演宮崎駿。

亞太地區（包括台灣）、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲的Netlix用戶，將能觀看2001年上映的奧斯卡最佳動畫「神隱少女」、1988年上映的「龍貓」等經典動畫片。Netflix表示，這是首次為該平台的電影添上28種不同語言的字幕，以及20種不同語言的配音。

Netflix原創動畫總監亞庫班（Aram Yacoubian）說，「這對Netlix而言，無疑是美夢成真」，並補充說吉卜力工作室的電影已風靡全球逾35年，在全球各地都有粉絲。

對串流影音平台而言，獲取新內容至關重要，迪士尼、蘋果等公司已紛紛砸下重金，買下熱門的影音節目，以推出新的串流影音服務，一場串流大戰早已開打。