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真實版《冰雪奇緣》小鎮太美！居民拜託遊客別再來了

2020-01-20 13:38聯合新聞網 文章提供／遠見

哈爾施塔特一間超市外的遊客。 （路透）
哈爾施塔特一間超市外的遊客。 （路透）
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真實世界中奧地利的哈爾施塔特小村，近年來也因為電影爆紅，據傳，它就是《冰雪奇緣》故事中，令人魂牽夢縈的艾倫戴爾王國真實版。

2013年，《冰雪奇緣》（Frozen）所帶給觀眾的無限驚奇，相信在所有人心中縈繞了澎湃感動，它不僅寫下了當年最高動畫片票房的紀錄，艾莎（Elsa）與安娜（Anna）在北國冰天雪地的冒險旅程，也成了許多小女孩心中萌芽的希望。

隨著《冰雪奇緣2》的上映，亮眼的票房成績除了超越了首集，更以近14億美金的輝煌數字，持續稱霸動畫市場。

而你不知道的是，真實世界中的奧地利（Austria）哈爾施塔特（Hallstatt）小村，近年來也因為電影爆紅，據傳，它就是《冰雪奇緣》故事中，令人魂牽夢縈的艾倫戴爾王國真實版。

許多遊客紛紛前往這座儼然從動畫中跳出來的村莊朝聖，縱使迪士尼（Disney）官方從來沒正式說過是在此地取材，但近乎復刻的城鎮輪廓，還真有那麼幾分神似。

哈爾施塔特：世界文化遺產

哈爾施塔特在1997年時被認定為聯合國教科文組織的世界文化遺產，它座落於奧地利的中部、阿爾卑斯山脈的巍峨山林間，沿著哈爾施塔特湖畔建立的城鎮四周被壯麗的雪山圍繞，高聳的尖塔教堂和如童話故事般的瑰麗房舍，令人悠然神往。

這座城鎮約在1600年建成，至今已有400餘年的歷史，但若要追溯到該區的起源，其實以長達千年，它以產鹽興起、更因鹽業而致富。

漫步其中，你會陶醉於那如詩如畫的場景，更在淋漓的湖光倒影下，忘卻一切煩憂。

遊客近年爆增　中國客為最大宗

然而，這座實際居民不到800人的小鎮，近年來被觀光客侵擾到苦不堪言。《independent》報導，哈爾施塔特的遊客已從2009年的每天100人，爆增到2019年的每天1萬人，大部分來自中國（China）、韓國（Korea）、日本（Japan）、泰國（Thailand）和香港（Hong Kong）──這樣的接待人數是義大利（Italy）威尼斯日均接待人數的6倍之多。

根據統計，2018年在哈爾施塔特小鎮過夜的大陸旅客就高達2萬多人，占當地總遊客數量的15.3％，而這還不包括其他亞洲國家的旅客。

事實上，一開始哈爾施塔特會受到注意，是因為韓國節目《Spring Watch》的揭露，開始漸漸被世人關注；而2011年，中國商人在未經村莊授權的狀況下，自行在廣東省南部打造了哈爾施塔特的複製城鎮，斥資約7億英鎊（約280億台幣），這也讓許多中國遊客，興起了想要到真實目的地一探究竟的念頭。

而後加上電影上映後的推波助瀾，此地開始一年比一年火紅，甚至在Instagram上的「#Hallstatt」標籤，已經被使用超過62萬次，它還被評為，「全球最值得拍照上傳到Instagram的城市。」

遊客亂入、空拍機到處飛

哈爾施塔特市長亞歷山大舒茲（Alexander Scheutz）表示，他希望將遊客人數減少1／3。

大量的遊客湧入城鎮後，早已影響了居民寧靜的生活──大部分人為了拍照取景，冒險攀爬至高處、踩踏房舍；拿著自拍棒的遊客絡繹不絕的湧入，他們只是為了社群軟體上的炫耀，而不是真正想要體會靜謐的美好。

2019年11月，一場大火燒毀了許多16世紀就建成的高山房屋，在大火熄滅之前，市長臨時關閉了通往該村的道路，並發表了聲明，要求遊客「遠離」。

然而，當時的遊客並沒有聽取建議，反而帶著自拍棒、無人機繼續抵達。

在當地擁有一間酒店的居民韋琳娜洛比瑟（Verena Lobisser）表示，「這真的是一場災難，許多遊客還以為這是一座主題公園，而不是居民們生活的村莊。」

此外，加上超級市場和便利商店開始優先考慮進貨的商品是紀念品，而不是新鮮水果和蔬菜，這也導致最基本的時蔬價格開始變得昂貴。

但最多居民抱怨的，是很多遊客未經允許就進入了他們的民宅，甚至早上起來竟看到有人在用自家廁所。

為此，哈爾施塔特正式在2020年頒布遊客管制禁令，只有買到有限入城配額的門票才能夠入城，而巴士的數量將限制在一定的輛次；當局還規定，若真的進入城鎮，至少要待上3個小時才能離開，避免大部分只為了拍照，就匆匆到此一遊的情況發生。

哈爾施塔特一處民宅旁的樹上掛著「請勿拍照」標誌。 （路透）
哈爾施塔特一處民宅旁的樹上掛著「請勿拍照」標誌。 （路透）
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（作者／魯皓平 本文出自2020.01.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

世界文化遺產奧地利迪士尼聯合國冰雪奇緣

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