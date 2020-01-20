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阿扎尼亞突辭配音《辛普森家庭》 印度裔角色去留仍未知

2020-01-20 11:16香港01 凌俊賢

阿扎尼亞為阿普配音約30年，他1月17日突然宣布辭演。圖片來源／香港01
阿扎尼亞為阿普配音約30年，他1月17日突然宣布辭演。圖片來源／香港01
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美國長壽卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）中，為印度裔角色阿普（Apu Nahasapeemapetilon）配音的白人配音員阿扎尼亞（Hank Azaria）1月17日突然宣布，不會從事這項工作。阿普曾在2017年捲入種族歧視風波，暫時未知阿扎尼亞辭演的原因，亦未知阿普是會獲得新的配音，還是會從卡通中「壽終正寢」。

阿扎尼亞向SlashFilm網站表示，自己不會再為阿普配音：「我們所知道的是，我將不再配音，除非有某種方法可以轉換聲音。」他指出，這是一個共同決定，大家都覺得這個決定正確，而且有好處。

阿扎尼亞又指，角色去留取決於製作公司，他並無透露更多細節及原因。外界猜測公司可能會讓印度人配音，或是直接踢走阿普。

阿普曾涉種族歧視

便利店「Kwik-E-Mart」東主阿普自九十年代「誕生」，一直由阿扎尼亞聲演。阿普的去留問題因2017年一個電視節目引起。

節目中美籍印度裔的諧星孔達波魯（Hari Kondabolu）批評阿普的存在是「帶點種族主義的毒藥」，並反映美國人如何看待印度人：奴隸心重、會耍手腕和愚蠢。

孔達波魯當時認為節目編劇應保留阿普的地位，並重新刻劃角色，擺脫大家對他的成見；製作公司就傾向放棄阿普。對於這次爭議，阿扎尼亞表示只想透過角色為大家帶來歡樂，又完全不介意辭演角色，或協助角色改變。

阿普及後一直未有「被消失」，有關的爭議更在2018年其中一集中得到解決。對於阿扎尼亞辭演，孔達波魯就表示，希望阿普能繼續留在節目中。

延伸閱讀：

【The Simpsons】動畫配色設計　竟預知過往十年Pantone代表色？

【藝文夕陽】華人世界的配音員：昔日榮光今朝殘喘（三）

文章授權轉載自《香港01》

印度卡通

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