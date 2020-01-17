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日水族館奇趣體驗 小朋友歷竹筴魚一生變魚乾 網：會有陰影？

2020-01-17 20:32香港01 記者謝茜嘉／報導

小朋友穿上竹筴魚裝後，接着便可以在場內任玩。（「izu_mitosea」Twit...
小朋友穿上竹筴魚裝後，接着便可以在場內任玩。（「izu_mitosea」Twitter圖片）
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日本靜岡縣一間水族館推新出新，於去年12下旬新設兒童區域，以奇趣方式推廣海洋知識，最令人驚奇的是讓參觀的小朋友扮成一條竹筴魚周圍走，場面非常爆笑。園方解釋，其實這新區域是為了推廣當地名產，又可讓小朋友體驗竹筴魚的一生，可以邊玩邊了解魚乾背後的製作過程。

位於靜岡縣沼津市內浦地區的伊豆三津海洋樂園以親子玩樂為主題，館內不少位置設有趣味性的小遊戲，讓小朋友與家長邊玩邊學習海洋生物知識。而去年12月下旬，水族館設立為小朋友特設的體驗區域，而近日主題竟是「竹筴魚的一生」，不少參加體驗的小朋友雖然最後變成伴飯的魚乾，但紛紛高呼好玩又舒服。

體驗活動一共分為五大區域，還原竹筴魚由海裏被捕獲，直到成為食桌上魚乾的步驟。小朋友首先要穿上竹筴魚裝，接着便可以在場內任玩模仿海中心的彈床、生曬魚乾的繩網、模擬食用火燒的滑梯等，最後更可扮成燒好的竹筴魚乾，與白飯及味噌湯的背景拍照留念，果然是非常獨特的體驗。

伊豆三津海洋樂園於去年12月末正式開設新兒童區域，讓小朋友體驗竹筴魚的一生。（「...
伊豆三津海洋樂園於去年12月末正式開設新兒童區域，讓小朋友體驗竹筴魚的一生。（「izu_mitosea」Twitter圖片）
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水族館表示，是次體驗主要是宣傳當地的名物竹筴魚乾，同時讓他們了解當中的製作過程。不少網民表示雖然有教育意義，但笑言小朋友體驗過後或對竹筴魚產生陰影，「這是甚麼樣的體驗」、「好可愛呢」、「竹筴魚稱牠是無辜的」、「小朋友要小心被火燒啊」。

延伸閱讀：

東京水族館設愛情留言板　29歲女愛上牛郎求助　飼養員神回覆獲讚

20萬隻先有1隻！日本漁民捕獲白海參　水族館展出網民超哄動

文章授權轉載自《香港01》

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