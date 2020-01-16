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華城連環殺人案有冤情？坐牢20年「代罪羔羊」爭取翻案

2020-01-16 17:32香港01 記者歐敬洛、成依華／報導

華城連環殺人案疑犯第七次犯案後，警方發布通緝令。圖取自／視覺中國
華城連環殺人案疑犯第七次犯案後，警方發布通緝令。圖取自／視覺中國
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韓國極為轟動，曾改編翻拍為電影《殺人回憶》與韓劇《Signal》等影視作品的「華城連環殺人案」，在去年警方尋獲疑兇李春在後，卻又爆出一宗疑似冤案：李春在招認的多宗案件之中，包括一宗過去警方已經抓獲「兇手」並已判刑20年的案件。

韓國媒體1月14日報道，韓國法院決定重新審理這一宗疑似冤案，不但意味開啟重審這宗嚴重命案的序幕，也讓一位坐牢20年、卻可能是代罪羔羊的男子有翻身希望。

重審「第8宗案」 受害人僅13歲

韓國水原地區法院決定重審的案件，就是華城連環殺人案內的「第8宗案」。在此案中，一名姓尹男子遭指控1988年模仿其他華城殺人案犯罪，姦殺一名年僅13歲的女孩，並被判有罪。尹某2009年出獄後，沒有承認罪行，而是指控當年警察迫供，令他只能認罪。

華城連環殺人案之後在2019年出現戲劇性的突破，雖然追訴期早已結束，但警方透過DNA技術找到一名疑兇李春在，他之前已因姦殺妻子妹妹被判無期徒刑，在警方的多番盤問後，他承認曾犯下14宗案，包括華城連環殺人案全數10宗案件，意味「第8宗案」也在內。

法院預計3月正式開庭

儘管現時尹某男子已獲釋，但在獲知李春在可能才是真兇後，他決定爭取翻案，希望還自己一個清白，並為華城連環殺人案重審開啟序幕。韓國水原法院預定在2月聽取控方及辯方準備陳詞，3月正式開庭。

華城連環殺人案發生在韓國京畿道華城郡（現華城市）附近村莊，共有10名女子受害。

1993年7月，調查人員在水溝尋找有關華城連環殺人案的死者遺物。圖取自／視覺中國
1993年7月，調查人員在水溝尋找有關華城連環殺人案的死者遺物。圖取自／視覺中國
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延伸閱讀：

【殺人回憶】華城連環殺人案爆出冤案？疑有無辜者代罪坐牢20年

【殺人回憶】韓國警方正式立案 起訴華城連環殺人案疑兇

文章授權轉載自《香港01》

韓國南韓殺人命案警察DNA

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