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最適人居在北歐 美國安全大扣分

2020-01-16 15:28台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

世界上最適合撫養孩子的國家是？考慮到家庭友善和人權等品質，表現最突出的國家是丹麥...
世界上最適合撫養孩子的國家是？考慮到家庭友善和人權等品質，表現最突出的國家是丹麥、瑞典和挪威。（photo byPeakpx）
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世界上最適合撫養孩子的國家是？從治安、性平、綠色環保、家庭友善和人權等品質評分，表現最突出的國家是丹麥、瑞典和挪威。加拿大排名第4，其次是荷蘭、芬蘭、瑞士、紐西蘭、澳洲和奧地利，英國第11名，美國落在18名，新加坡22、南韓26、泰國29、中國第43名。

總體報告連續第4年將瑞士列為世界最佳國家，其次是加拿大、日本、德國和澳洲。詳細排名《請點此》。

美國安全隱憂

根據《CNN》報導，該報告由新聞與世界報導和賓夕法尼亞大學華頓商學院調查，評估了65個指標下的73個國家，對美、亞、歐、非洲和的中東20,000多人進行了調查。

「美國在安全指標方面落後很多，在這個評估上，美國僅排在第32位。」高級數據編輯戴德•麥克菲利普斯說，在美國，幾乎所有的幼兒和大多數嬰兒都攝取過多的醣類。報告稱，美國95%的受測試嬰兒食品中含有有毒金屬物質。且美國有些州槍枝氾濫，對於孩童的成長以及安全問題讓人擔憂。

北歐國家福利佳

根據英國《獨立報》報導，多數歐洲準父母都考慮移居斯堪的納維亞半島，這些北歐國家有慷慨的產假和陪產假，以及免費的學前教育，並擁有良好的整體公共教育體系。英國在公共教育和醫療保健方面得分高居第11位，但在收入平等方面的得分為2.5分，在家庭友好型得分中為7.1分。

為了對世界上最適合撫養兒童的國家進行排名，該報告借鏡了「基於全球觀念的調查」，並根據以下8項屬性對各國進行了排名：關心人權、家庭友善、促進性別平等的環境、幸福、收入平等、安全、發達的公眾教育和發達的衛生保健系統。

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英國瑞士嬰兒

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