自由之家：中國加強控制媒體影響全球

由美國官方資助的非政府組織「自由之家」周三發布名為「北京的全球大外宣」的報告，指出中國政府數十年來不斷擴增他們影響國內外媒體內容與論述的能力，而他們影響的範圍遍布全球各地區，也橫跨數種語言。 自2017年開始，北京透過駐外外交官、官方媒體及中國政府代理人，來持續強化它們對與中國相關的全球話語權的掌控。

負責撰寫此報告的「自由之家」高級研究員庫克 (Sarah Cook) 表示：「中國官方媒體能透過電視、電台與社群媒體觸及到全球上億的觀眾，但他們往往是以非常隱蔽的方式來影響觀眾。 」

庫克指出，在中國快速擴展其全球話語權的背景下，全球各國的記者、媒體消費者與廣告商開始面臨來自中國的壓力，包含被中國要求對政治敏感內容做出審查。 她說：「中國政府的媒體影響力不僅扭曲了訊息，也破壞了國際准則與訊息透明度、法治與公平競爭等民主政治的基本條件。 」

中國外交部發言人耿爽1月15日也對「自由之家」的指控作出回應。 他表示，「自由之家」長期「一直戴著有色眼鏡看到中國」，批評他們對中國所發表的言論與報告都「罔顧事實、顛倒黑白，毫無客觀性可言」。

耿爽在例行記者會上說：「第一，中國的人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。 當前中國人權狀況處於歷史最好時期。 第二，中國媒體秉持客觀、公正、真實、準確的報道原則，為促進中國與世界各國之間的相互了解發揮了積極作用。 中國也一直依據憲法保障公民的言論自由。 」

上個月，中國外交部宣布對「自由之家」與人權觀察在內的五個組織進行制裁。當時自由之家也以主席阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）名義發出聲明，表示中國的威脅與民主價值與普世人權背道而馳，批評北京對自由與人權的打壓是「可鄙」的行為。

勿小看中國大外宣的影響

根據「北京的全球大外宣」的內容，中國國內的媒體環境，被政府掌控的官方媒體所主宰。 這些媒體的內容大多是吹捧中國國家主席習近平及宣傳中國政府的中心思想。舉例來說，中國官方媒體大多將中國政府在新疆所推行的再教育營政策，塑造成反極端主義的政策。另外，官媒也會把香港與台灣的反中情緒，稱為美國「暗黑勢力」的作為，而非台灣與香港對北京的持續打壓所做出的回應。

反觀，任何負面新聞，例如批評習近平的內容，都會被省略或是從網上移除。 報告指出，過去三年，中國開始積極將這個策略往海外拓展。雖然中國不斷重申不干預他國內政，但中國的政令倡導現在已遍及全球各地。

中國的央視自從推出國際頻道後，目前有英語、西班牙語、法語、阿拉伯語跟俄語等頻道，央視國際台的內容也在超過170個國家與地區播放。央視不僅進軍非洲各國的有線電視，他們所制作的節目也會在西方國家的主要頻道上播放。

在紙媒的部分，中國也未受到全球報紙行業逐漸蕭條的影響。報告指出，中國官方發行的英語報紙《中國日報》在包含紐約、華盛頓、非洲與亞洲在內的全球各處都可見。 為了擴展《中國日報》的觸及率，中國政府也開始透過與國際主要報章媒體的合作，以副刊的方式將其內容混在主要媒體的內頁中，藉此來拓展其觀眾觸及範圍。目前與《中國日報》有類似合作的媒體包含紐約時報、華盛頓郵報及華爾街日報等知名媒體。

此外，中國官媒新華社也向義大利、孟加拉國、印度及泰國等多國媒體建立合作機制，有時甚至提供免費內容。 另一方面，中國也會定期邀請來自不同國家的記者，到中國參訪。「自由之家」的報告認為這些做法，是為了讓這些外國記者留下深刻印象。 該報告指出：「北京大外宣計劃的某些策略的效果顯著，其中包含不少政治與經濟意涵。」

但是，「自由之家」也表示，雖然中國在穆斯林國家，往往能透過媒體與經濟影響力來抑制它們對新疆再教育營政策的批評，但在英國，媒體監管機構卻對央視展開調查，檢視央視是否在過去兩年內有破壞傳播相關法規的現象。

即便如此，「自由之家」仍透過報告提出警告，表示中國的大外宣策略已證實對願意免費接受內容的發展中國家媒體，有長期的影響。該報告寫道：「我們不該小看中國大外宣對未來造成的影響。 」

中共中央總書記、國家主席習近平。 中新社 分享 facebook

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