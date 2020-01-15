海洋溫度創新高 海洋生物恐消失

海水溫度又創新高。美國科學家指出，從世界各地海上浮標測得的數據分析後發現，去年海水溫度已是過去十年來新高，顯示地球變熱速度加快，海水越熱，海冰融化的越迅速，導致海平面上升，地勢較低的地區恐頻繁遭遇洪水、暴風雨等災情。

海洋10年來最熱

據《英國衛報》報導，地球海洋是觀測氣候緊急性最明顯的指標，因為海洋會吸收9成被溫室氣體吸收的熱。這次研究發現，過去5年是人類有紀錄以來海洋最熱的5年，過去十年也是地球最熱的十年，海洋增加的熱量，相當於地球上每個人整天使用100個微波爐。

聖湯瑪斯大學亞伯拉罕教授表示，「海洋正告訴人類地球暖化的速度多快，從海洋我們發現，地球暖化速度正在加快。」賓夕法尼亞州立大學曼恩教授也指出，「2019年不只是最熱的一年，也是過去十年單年增幅最大的一年。」

這次研究是使用3,800個散佈在各地海洋的Argo浮標與深溫儀收集數據，結果顯示，由於溫室氣體在大氣中聚集，讓變熱的速度在加快。1987到2019年變暖速度比1955至1986年加快4.5倍，而且溫度變熱的海水也會擴張並融化海冰而導致海平面上升。

海洋生物大量消失

據《Fast Company》報導，科學家也指出，去年海洋溫度相較1981至2010年平均值高出攝氏0.075度，改變幅度看似微小，但所增加的量，代表被過程中全球海洋吸收的焦耳熱量比廣島原子彈爆炸釋出的熱量還要高。而且熱是在全球海洋擴散，其中又以大西洋與南冰洋相較其他地區變熱程度較高。

研究人員指出，海洋暖化的後果之一就是導致海洋生物大量消失，從浮游生物到鯨魚恐無一倖免。

本次研究結果刊登在《大氣科學進展期刊》。

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