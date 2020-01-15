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任天堂樂園日本開幕 互動手環添樂趣

2020-01-15 17:16台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

任天堂樂園實境降臨！《超級任天堂世界》將趕在2020年東京奧運之前的大阪開幕，預計將吸引大量遊客前往日本。日本環球影城14日首度曝光任天堂園區的互動手環，能搭配專用 app 進行虛實連動，在真實世界裡完成任務和蒐集金幣、挑戰闖關打 Boss，讓遊玩體驗更真實也更添樂趣。

真人版馬力歐遊戲

根據《CNN》報導，日本環球影城14日推出了官網和宣傳影片，並宣稱主題公園能讓遊客「彷彿正在玩自己喜歡的任天堂電子遊戲一樣」。遊園者還可使用可穿戴裝置「力量提升帶」，來參加基於瑪利歐的「蘑菇王國宇宙」虛擬體驗。

遊戲分數上傳雲端

根據英國《太陽報》報導，穿戴式互動遊戲時有6個角色能選擇：瑪利歐（Mario），路易吉（Luigi），碧姬公主（Princess Peach），黛西公主（Princess Daisy），奇諾比奧（Toad）和耀西（Yoshi）。遊戲會對訪問者顯示在哪裡可以找到金幣，及特色景點地圖等。完成個人設定後，遊戲迷們就可以互相對戰擊敗對手。

環球公園及度假區董事長兼首席執行官湯姆•威廉斯說，遊戲分數甚至可以傳輸回任天堂遊戲機雲端，以供再次遊覽公園使用。任天堂粉絲還能玩「耀西的冒險」，這是一種全方位的遊樂設施（有如迪士尼遊樂設施《鬼屋》和《巴斯光年》的Astro Blaster玩法），帶乘客沿著公園景觀軌道欣賞目不暇給的動畫場景。

東京奧運會將於7月24日開始，屆時將吸引大量遊客前往日本。據統計，從2013年到2018年，日本每年外國遊客人數增加了2倍，達到3,100萬，預計2020年將突破4000萬。

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東京奧運環球影城動畫

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