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澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前

2020-01-15 01:20中央社 華盛頓13日綜合外電報導

科學家今天指出，一顆在1969年撞擊澳洲東南部鄉間的隕石，含有迄今在地球上發現到的最古老固態物質，即在太陽系形成的數十億年前就存在的星塵。

那顆隕石於1969年墜落至澳洲維多利亞州（Victoria state）穆契生鎮（Murchison）。芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum）的科學家持有其中一個碎塊長達50多年。

研究人員藉由把隕石碎塊敲碎成粉末，檢測內部含有的微細顆粒。科學家發展出判定星塵年代的方法，飄浮在太空中的星塵顆粒不斷遭受宇宙射線的高能粒子撞擊，這些宇宙射線會把星塵顆粒內原子分裂成碎片，諸如碳原子變成氦原子等。

生成速率相當恆定的這些碎片，隨著時間經過而不斷累積，暴露在宇宙射線中愈久，累積的碎片就愈多，藉由在實驗室內計算碎片數量，科學家就能判定星塵的年代。

研究人員表示，隕石碎塊中的40個最古老微小星塵顆粒，年代可追溯至大約70億年前，約在太陽、地球及其他太陽系星體形成前25億年。

研究中分析的所有星塵，其實都是太陽系形成前產生的物質，稱為「太陽前顆粒」（presolar grain），其中60%有46至49億年歷史，最古老的10%可追溯到逾56億年前。

研究人員指出，星塵就是太陽系生成前的時間膠囊。星塵的年代分布提供有關銀河系恆星生成速率的線索，由於眾多星塵的年代集中在特定時間區間，暗示恆星呈現爆炸性誕生，而非以恆常速率誕生。

領導這項研究的菲爾德自然史博物館副館長赫克（Philipp Heck）表示：「我對此極度興奮。即使我已研究穆契生隕石及太陽前顆粒將近20年，我仍對能以岩石研究我們銀河系的歷史深感著迷。」

科學家先前在穆契生隕石發現到的太陽前顆粒，約有55億年歷史，是在此之前的地球上已知最古老固態物質。

研究報告刊登在美國「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）。

隕石太陽系澳洲

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