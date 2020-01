澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前

科學家今天指出,一顆在1969年撞擊澳洲東南部鄉間的隕石,含有迄今在地球上發現到的最古老固態物質,即在太陽系形成的數十億年前就存在的星塵。

那顆隕石於1969年墜落至澳洲維多利亞州(Victoria state)穆契生鎮(Murchison)。芝加哥菲爾德自然史博物館(Field Museum)的科學家持有其中一個碎塊長達50多年。

研究人員藉由把隕石碎塊敲碎成粉末,檢測內部含有的微細顆粒。科學家發展出判定星塵年代的方法,飄浮在太空中的星塵顆粒不斷遭受宇宙射線的高能粒子撞擊,這些宇宙射線會把星塵顆粒內原子分裂成碎片,諸如碳原子變成氦原子等。

生成速率相當恆定的這些碎片,隨著時間經過而不斷累積,暴露在宇宙射線中愈久,累積的碎片就愈多,藉由在實驗室內計算碎片數量,科學家就能判定星塵的年代。

研究人員表示,隕石碎塊中的40個最古老微小星塵顆粒,年代可追溯至大約70億年前,約在太陽、地球及其他太陽系星體形成前25億年。

研究中分析的所有星塵,其實都是太陽系形成前產生的物質,稱為「太陽前顆粒」(presolar grain),其中60%有46至49億年歷史,最古老的10%可追溯到逾56億年前。

研究人員指出,星塵就是太陽系生成前的時間膠囊。星塵的年代分布提供有關銀河系恆星生成速率的線索,由於眾多星塵的年代集中在特定時間區間,暗示恆星呈現爆炸性誕生,而非以恆常速率誕生。

領導這項研究的菲爾德自然史博物館副館長赫克(Philipp Heck)表示:「我對此極度興奮。即使我已研究穆契生隕石及太陽前顆粒將近20年,我仍對能以岩石研究我們銀河系的歷史深感著迷。」

科學家先前在穆契生隕石發現到的太陽前顆粒,約有55億年歷史,是在此之前的地球上已知最古老固態物質。

研究報告刊登在美國「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)。