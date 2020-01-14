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走私200隻毒蠍 中國男子斯國遭逮

2020-01-14 19:19台灣醒報 記者張允慈╱台北報導

200隻活毒蠍被整齊放置在塑膠盒中，全數被海關沒收。(photo by inst...
200隻活毒蠍被整齊放置在塑膠盒中，全數被海關沒收。(photo by instagram)
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毒蠍也能走私？走私事件在斯里蘭卡層出不窮，近日又有一位中國籍男子鋌而走險，挾帶200隻活毒蠍闖關，幸被斯里蘭卡海關攔獲，最終罰款了事。

根據《BBC》報導，位於斯里蘭卡首都可倫坡的班達拉奈克機場海關，於13日發現一名中國籍男子用塑膠箱裝盛200隻活毒蠍。答訊時該男子表示，自己從事非法走私活體動物的目的為銷售及繁殖。後來該男子遭海關罰款100,00盧比(約16384新台幣)獲得釋放，並遣返中國。

斯里蘭卡海關部門發言人蘇尼爾‧賈亞拉特尼指出，斯里蘭卡當局並沒有把毒蠍列為有利可圖的非法動物交易範疇中，當局推測其意圖可能為抽取活毒蠍之毒液製成中藥。

斯里蘭卡有18種蠍子的品種，其中，唯一一個會對人體造成致命危害的品種是棲息在印度次大陸的紅蠍。雖然毒蠍的毒有可能會對人體造成危害，然而部分民眾相信，毒量的控制對關節炎、狼瘡、多發性硬化以及癌症的治療有幫助。

《華盛頓日報》報導，斯里蘭卡政府對捕捉野生動物訂定了相當嚴格的法規，然而走私情況卻越演越烈。三年前斯里蘭卡當局銷毀了45公斤的燕窩。去年6月，8位當地人也因為捕捉和販賣幼象，被判了20年有期徒刑，其中甚至包含國家高官。

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斯里蘭卡海關走私

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