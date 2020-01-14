工科櫻花妹電眼太勾人！網見甜笑暴動：疲憊都被治癒了

工科正妹甜笑太勾人。（圖／翻攝自Instagram／photomasyuro） 分享 facebook 許多人都有刻板印象，認為通常念理科大多數男生，而他們給人的感覺多半是阿宅、不修邊幅之類的；念理科的女性則為相對少數，在裝扮上也沒有念文科的女生來的會花心思，在許多電影或是漫畫中，工科女往往都是以厚重大眼鏡的形象出現，現在卻出現了一位來打破眾人印象的超甜美工科正妹「Masyuro」（ましゅろ）。

目前就讀名古屋大學工學院的Masyuro今年22歲，擁有白晰皮膚與精緻五官，最吸引人的無非是水靈大眼，透露出甜美卻又俏皮的氣質，手長腳長、身型苗條的她同時也是位模特兒，不僅參與過多部MV的拍攝，也拍攝過不少寫真集。

熱愛分享生活的Masyuro經常在個人社群上大曬美照，除了像是上課、運動與朋友開心出遊的日常，到可愛的自拍都有，可以看出是位活潑外向的女孩兒，燦爛又溫暖的笑容融化眾多網友的心，紛紛留言驚嘆，「怎麼有人能那麼可愛」、「好想跟她約會」、「疲憊的時候，光是看她的照片都覺得被療癒了」、「笑起來親切感十足」。

據了解，Masyuro在去年還紅到了台灣，原因竟是有網友發現她與台灣的立法委員高嘉瑜「撞臉」，引起了相當高的討論度，大批網友前往她的推特與IG朝聖，讓Masyuro感到受寵若驚，似乎也相當開心自己成為話題焦點，在推特中回應大家希望有機會可以到台灣來玩。