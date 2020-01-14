遭童貝里點名砲轟 費德勒虛心受教

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）批評瑞士信貸銀行貸款給化石燃料業，把銀行代言人網球天王費德勒（Roger Federer）一併罵了進去；費德勒對此回應，很高興有人提醒他應盡的責任，會和銀行討論相關問題。 路透社 分享 facebook

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）批評瑞士信貸銀行貸款給化石燃料業，把銀行代言人網球天王費德勒（Roger Federer）一併罵了進去；費德勒對此回應，很高興有人提醒他應盡的責任，會和銀行討論相關問題。

路透與英國「天空新聞網」（Sky News）報導，童貝里上周推文批評瑞士信貸銀行貸款給化石燃料業，並敦促擔任瑞信代言人的費德勒「醒醒」。

38歲的「瑞士特快車」費德勒12日發聲明回應說，「非常敬佩」年輕人受童貝里鼓舞參與的氣候運動。「我深深感受到氣候變遷的衝擊與威脅，尤其是我和家人抵達澳洲，看到野火造成這麼大的損害時，感受特別深。」

「身為四個小孩的父親以及全民教育的熱切支持者，我非常敬佩年輕人的氣候運動，也很感謝年輕的氣候人士鞭策大家省思自身行為，做些有創意的解決之道。」

「為了他們和我們自己，我們必須傾聽。感謝他們提醒我私底下應盡的責任，身為運動員與企業家，我必會運用我特殊的地位，與贊助商討論這些重要議題。」

費德勒與美國名將小威廉絲（Serena Williams）等球星下周將參加墨爾本的Rally for Relief表演賽，協助澳洲野火賑災。澳洲野火延燒多時，已奪走至少28條人命。