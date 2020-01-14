鋼琴美少女變馬甲線辣妹 韓國健美兄妹闖出名號

具玄熙放棄鋼琴，學習健身，練出好身材。圖／ Instagram 分享 facebook

2019年在韓國舉辦的健身大賽「ICN WORLD CUP」上，出現了一位初出茅廬便取得亞軍好成績的女性，這位女性叫做具玄熙（구현희，音譯），令人注目的是，她的哥哥具在昱（구재욱，音譯）也是一名健身教練。

根據日本媒體Goethe報導，具在昱是一名在健身界頗具知名度的健身教練，他不只拿過各式各樣大賽的冠軍，可以說是健身界的頂尖好手。具玄熙的「出道」，也讓許多人不禁懷疑，為什麼身為一位健身達人的妹妹，至今為止卻從未在健身界闖出名號呢？

其實，具玄熙原本對於健身興趣缺缺，在媒體的採訪中她提到，「我原本是喜歡鋼琴的，大學也主修鋼琴，原本的志願是成為音樂家。」然而，在成為音樂家的路上她數次碰壁，終於發現只有熱忱並無法讓自己躋身音樂界之後，對於曾經深愛的鋼琴也失去興趣，「為了尋找能夠取代音樂的興趣，開始了重量訓練。反正不會的地方就問哥哥，就這樣隨性地開始了健身。」

開始健身的具玄熙，隨著健身有成而漸漸認真起來，開始朝向成為健身教練而努力。此時，哥哥告訴她，如果要繼續讓他免費指導的話，作為交換，她就必須去參加比賽，「很有趣吧？畢竟我如果在大賽中闖出名號，就會變成他的戰績。」具玄熙笑著說。哥哥的提案讓她發奮向上，大賽準備期間，不只交互鍛鍊著上下半身，為了補強肩寬，也加入了大量啞鈴運動。飲食管理更是徹底，杜絕了一切加工食品。

具玄熙（右）向哥哥具材昱（左）學健身，闖出名堂。圖／ Instagram 分享 facebook

具玄熙更表示，「本來我們兄妹的關係其實並沒有很好，從青春期之後就變得很疏遠了。喜歡的東西都不一樣，也沒有共通的話題，感覺像是各過各的生活。現在反而因為『健美兄妹』的名號在健身界蔚為話題，關係也變好了。最近還一起經營了Youtube。」

許多女性會因為健身而重新發現自己，但對於具玄熙而言，最重要的成果，反而是加深了與家人之間的感情。「不管是這次參加健身大賽，或是將來成為健身教練，都是哥哥讓我有機會達成的目標，我對這些事情都滿懷著感謝。希望將來我也能夠成為健身教練，將健身帶給我的幸福，散播給更多人知道。」