親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
美中簽貿易協議
哈利退出英王室
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

鋼琴美少女變馬甲線辣妹 韓國健美兄妹闖出名號

2020-01-14 15:04聯合新聞網 綜合報導

具玄熙放棄鋼琴，學習健身，練出好身材。圖／Instagram
具玄熙放棄鋼琴，學習健身，練出好身材。圖／Instagram
分享

2019年在韓國舉辦的健身大賽「ICN WORLD CUP」上，出現了一位初出茅廬便取得亞軍好成績的女性，這位女性叫做具玄熙（구현희，音譯），令人注目的是，她的哥哥具在昱（구재욱，音譯）也是一名健身教練。

根據日本媒體Goethe報導，具在昱是一名在健身界頗具知名度的健身教練，他不只拿過各式各樣大賽的冠軍，可以說是健身界的頂尖好手。具玄熙的「出道」，也讓許多人不禁懷疑，為什麼身為一位健身達人的妹妹，至今為止卻從未在健身界闖出名號呢？

其實，具玄熙原本對於健身興趣缺缺，在媒體的採訪中她提到，「我原本是喜歡鋼琴的，大學也主修鋼琴，原本的志願是成為音樂家。」然而，在成為音樂家的路上她數次碰壁，終於發現只有熱忱並無法讓自己躋身音樂界之後，對於曾經深愛的鋼琴也失去興趣，「為了尋找能夠取代音樂的興趣，開始了重量訓練。反正不會的地方就問哥哥，就這樣隨性地開始了健身。」

開始健身的具玄熙，隨著健身有成而漸漸認真起來，開始朝向成為健身教練而努力。此時，哥哥告訴她，如果要繼續讓他免費指導的話，作為交換，她就必須去參加比賽，「很有趣吧？畢竟我如果在大賽中闖出名號，就會變成他的戰績。」具玄熙笑著說。哥哥的提案讓她發奮向上，大賽準備期間，不只交互鍛鍊著上下半身，為了補強肩寬，也加入了大量啞鈴運動。飲食管理更是徹底，杜絕了一切加工食品。

具玄熙（右）向哥哥具材昱（左）學健身，闖出名堂。圖／Instagram
具玄熙（右）向哥哥具材昱（左）學健身，闖出名堂。圖／Instagram
分享

具玄熙更表示，「本來我們兄妹的關係其實並沒有很好，從青春期之後就變得很疏遠了。喜歡的東西都不一樣，也沒有共通的話題，感覺像是各過各的生活。現在反而因為『健美兄妹』的名號在健身界蔚為話題，關係也變好了。最近還一起經營了Youtube。」

許多女性會因為健身而重新發現自己，但對於具玄熙而言，最重要的成果，反而是加深了與家人之間的感情。「不管是這次參加健身大賽，或是將來成為健身教練，都是哥哥讓我有機會達成的目標，我對這些事情都滿懷著感謝。希望將來我也能夠成為健身教練，將健身帶給我的幸福，散播給更多人知道。」

韓國健身

延伸閱讀

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超...

北大女學霸寫上萬字論文 只為了給心上人烤羊腿

館長又出新產品「30元乾拌麵」 陳之漢稱只賺...

讚高嘉瑜論述強又年輕有為 館長力挺：不當選說...

相關新聞

1270萬人訂閱！美妝YouTuber拍片坦言「我是跨性別者」

2020-01-14 14:57

美科學家用青蛙幹細胞 打造活體機器人

2020-01-14 14:14

影／動物園內驚見猩猩「斷頭」？下一秒眾人笑爆：數碼寶貝進化？

2020-01-14 12:00

影／長跑選手踢飛擋路小狗 贊助商UA立刻解約：無法忍受暴力

2020-01-14 11:04

史上首例！美科學家用青蛙幹細胞 打造「活體」機器人

2020-01-14 09:56

羅馬尼亞血森林：「森林黑手黨」暴力伐林殺死的守林人

2020-01-14 08:30

不樂見已婚者任神父 前教宗暗鬥方濟各？

2020-01-13 23:54

勸不住！塔爾火山噴發緩和 居民溜回家

2020-01-13 23:44

馬尼拉火山噴發未止 專家：大爆發將至

2020-01-13 23:42

泰國大象沉默遊行 為澳洲野火受災動物祈福

2020-01-13 22:52

塔爾火山曾噴發達7個月 菲律賓準備最糟情況

2020-01-13 22:11

新柴油車微粒排放超標 歐洲環保團體籲從嚴限制

2020-01-13 21:18

警官助叛亂份子脫逃 在印度非首例

2020-01-13 16:10

震撼印尼！留英男博士生性侵136男子 爆幼年遭霸凌

2020-01-13 16:08

出人意料 日本農民職災死亡率高於建築業

2020-01-13 15:49

澳洲野火暖心一幕…狗狗碰鼻搖尾示善意 與無尾熊共喝一潭水

2020-01-13 13:04

通勤時間3小時日本人為何不會跳腳？網曝兩大關鍵

2019-06-09 20:00

勸不住！馬尼拉火山居民 冒死回家搶救財物

2020-01-13 23:06

馬尼拉火山噴發引發75場地震 當局憂「火山海嘯」

2020-01-13 23:00

捍衛獨身制度 天主教前教宗出書明志

2020-01-13 22:57
看更多

熱門文章

澳洲國寶無尾熊死傷慘重 恐列入「瀕臨絕種」名單

2020-01-13 16:30

女王同意哈利梅根不再擔任全職王室成員 可在兩國居住

2020-01-14 02:52

有底氣不靠王室養？哈利4大掙錢術 基本上「靠老婆」

2020-01-14 10:00

美將正式撤除中國操縱匯率標籤

2020-01-14 05:10

丹麥地標美人魚像 遭塗鴉「光復香港」

2020-01-13 17:53

比黃金貴五倍！金屬「銠」本月飆漲32％ 狠超越鈀金

2020-01-13 17:42

海水沿海崖噴發成逆流瀑布奇景 遊客驚喜全紀錄

2020-01-13 17:49

台積電聘請英特爾前遊說主管 處理美中貿易緊張

2020-01-13 18:50

哈利梅根引退，為何這麼嚴重？「全球最高大上公關公司」英國皇室，有哪些權利義務

2020-01-14 09:27

美中將簽貿易協議 美將中國移出「匯率操縱國」名單

2020-01-14 06:21

哈利梅根要如何賺「自己的錢」？大概有這幾種方式

2020-01-13 22:50

勸不住！馬尼拉火山居民 冒死回家搶救財物

2020-01-13 23:06

餵無尾熊喝水好暖心？ 專家警告可能會害死牠

2020-01-14 10:21

南華早報披露美中貿協內容：中方2年內買2千億美元產品

2020-01-14 09:19

影／長跑選手踢飛擋路小狗 贊助商UA立刻解約：無法忍受暴力

2020-01-14 11:04

嘲笑日本人動作慢！高恩談逃亡成功：我決定迅速

2020-01-13 17:19

火山噴發下完婚！菲律賓新人緊張互許誓言 婚禮照美爆

2020-01-13 18:10

雪地上寫斗大SOS！美國男子受困荒野23天終於獲救

2020-01-13 22:15

馬尼拉火山噴發未止 專家：大爆發將至

2020-01-13 23:42

央行最害怕的沒發生 台灣未重回美國外匯報告觀察名單

2020-01-14 07:21

塔爾火山曾噴發達7個月 菲律賓準備最糟情況

2020-01-13 22:11

馬尼拉火山噴發引發75場地震 當局憂「火山海嘯」

2020-01-13 23:00

震撼印尼！留英男博士生性侵136男子 爆幼年遭霸凌

2020-01-13 16:08

澳洲野火危機 貝佐斯捐款卻在網路被罵翻

2020-01-14 02:36

美國最高薪前10名全是醫療業 麻醉師勝過外科醫師

2020-01-13 16:48

影／恐有大爆發！ 菲火山地震200多起 逾3萬人撤離

2020-01-14 12:36

證據顯示美伊合演了一場飛彈攻擊大戲 但到底為什麼？

2020-01-14 13:19

馬斯克：特斯拉很快就會說話 還能發出...這種聲響

2020-01-14 00:35

沒薪水職缺卻上萬人搶著要 她獲選：我孩子都超忌妒我！

2020-01-13 18:37

史上首例！美科學家用青蛙幹細胞 打造「活體」機器人

2020-01-14 09:56

經濟解析／川普將外匯報告當假新聞操作 遭殃的是台灣

2020-01-14 10:19

不滿政府說謊！ 伊朗國營電視台兩位主播請辭

2020-01-14 08:57

遲來的外匯報告 美國將中國移出匯率操縱國名單

2020-01-14 06:36

伊朗少將之死震動全球 蘇萊曼尼其人與其國

2020-01-13 21:04

貿易協議和財報樂觀預期 助標普、那斯達克創收盤新高

2020-01-14 06:56

影／串燒店演全武行 英大叔淡定啃薯條

2020-01-13 17:46

新柴油車微粒排放超標 歐洲環保團體籲從嚴限制

2020-01-13 21:18

約旦國王警告：伊斯蘭國重整旗鼓 恐再度崛起

2020-01-13 21:09

劉鶴抵華府 中美貿易協議15日簽約

2020-01-14 00:46

菲國火山爆發 金融市場大亂

2020-01-14 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top