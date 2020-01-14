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影／長跑選手踢飛擋路小狗 贊助商UA立刻解約：無法忍受暴力

2020-01-14 11:04聯合新聞網 綜合報導

一名哥倫比亞長跑選手，因為在比賽過程中踢飛路上的小狗，遭贊助商Under Arm...
一名哥倫比亞長跑選手，因為在比賽過程中踢飛路上的小狗，遭贊助商Under Armour解約。圖截自Instagram
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代言人或贊助的運動選手代表著品牌形象，因此廠商大多相當在意他們的言行舉止是否恰當。近日，一名哥倫比亞長跑選手就因為在比賽過程中狠踹了路上的小狗一腳，引起眾人怒火，最終遭贊助商Under Armour解約。

根據《Runner's World》的報導，哥倫比亞籍選手傑米（Jamie Alejandro）去年12月31日參加了一年一度的聖希爾維斯特公路賽（Saint Silvester Road Race），參賽者須在哥倫比亞北部跑完15K的路程。

比賽過程中，傑米與另外2位選手並肩向前，戰況相當激烈。此時，一隻棕色的狗一直跑在傑米的前面，讓他難以加速，於是傑米抬腿用力將狗踢到一旁，然後從旁邊繞過，揚長而去。

傑米的行為正好被在場觀賽的民眾錄下，並上傳到網路上，許多人看了影片之後留言撻伐，認為傑米的行為既殘忍又暴力。傑米見事情逐漸發酵，趕緊錄了一段影片道歉，他在影片中提到，「我做事前沒有經過審慎思考，我沒有任何藉口，也不會替自己的行為脫罪」，並表示之後會捐款幫助流浪動物，以彌補自己的過錯。

然而，傑米的道歉不僅許多網友不領情，連他的贊助商Under Armour都在爭議爆發後，立刻和他解除合約，並在聲明中嚴正表示「作為一家公司，我們不容忍任何可能傷害或使動物處於危險之中的暴力或行為。」

Under Armour路跑

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